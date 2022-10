Le forfait inédit 5G de NRJ Mobile : 130Go en 5G à 15€ par mois !

Voici une offre mobile idéale pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un bon plan : NRJ Mobile propose, en effet, un forfait inédit à l'occasion de la Hex League qui se déroule tout au long du mois d'octobre ! 130Go en 5G à 15€ par mois ; découvrez dans cet article comment profiter de ce tarif préférentiel et les garanties du forfait inédit 5G, sans engagement !

NRJ Mobile : partenaire principal de la Hex League

Ça y est, la première ligue française de TeamFight Tactics - autrement nommée la Hex League - a commencé ce début de semaine et se déroulera chaque lundi et mardi du mois en cours, soit jusqu'au 31 octobre.

En tant que partenaire principal, NRJ Mobile lance une offre mobile spéciale : le forfait inédit 5G à 15€ par mois ! Avec les 130Go d'internet inclus, les amateurs de Teamfight Tactics pourront suivre le championnat en toute tranquillité.

Vous êtes intéressé par cette offre promotionnelle ? Alors, rendez-vous sur la chaine Twitch de ShaunZ, ancien joueur professionnel du jeu bien connu League of Legends. Vous y découvrirez le code promo que vous devrez renseigner à l'étape 4 de votre souscription sur le site officiel de l'opérateur.

Le forfait inédit 5G est disponible sur le réseau Bouygues Telecom et sans engagement. Vous aurez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à votre charge.

Les garanties du forfait inédit 5G

Normalement tarifé à 24,99€ par mois, la promotion mise en place par NRJ Mobile vous permet de profiter du forfait inédit 5G au prix de 15€ par mois !

À ce tarif préférentiel, vous pourrez apprécier les 130Go en 5G prévus pour surfer sur le web en toute fluidité depuis la France métropolitaine. De plus, l'opérateur vous fournit jusqu'à 25Go (en 4G) pour que vous puissiez rester connecté même lors de séjours en Europe et dans les DOM.

Du côté des communications, ce forfait vous permet d'appeler et d'envoyer vos messages à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Sachez que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM ne bénéficient pas de l'illimité et seront, en conséquence, facturés au tarif en vigueur.