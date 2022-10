Les caractéristiques du Oppo Reno 9 fuitent bien avant le lancement officiel

Selon plusieurs sources, il semble que la série de smartphones Oppo Reno 9 soit en cours de finalisation et certaines personnes pensent savoir qu’elle pourrait être officiellement lancé d’ici la fin de l’année au moins pour le marché chinois. Elle doit continuer sur la même lignée que les Reno8 qui veulent offrir l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché avec un design aussi réussi que possible. Pour cela, d’après le pronostiqueur chinois Digital Chat Station, il semble que le Reno 9 soit doté d’une configuration qui évolue légèrement par rapport au modèle actuel.

Selon Digital Chat Station qui profite d’un très bon bilan, le Oppo Reno 9 porterait le numéro de modèle PHM110. Il serait équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces qui afficherait une définition de 1080x2412 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Il serait bien entendu possible d’avoir une fréquence moins élevée afin d’économiser de la batterie et ainsi obtenir une plus grande autonomie. Le smartphone serait alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G Plus que l’on trouve sur le Nothing phone (1), le Motorola edge30 ou le Honor 70, par exemple. Cette puce serait accompagnée de 12 Go de mémoire vive ce qui est très important pour un appareil de milieu de gamme. Normalement, une telle capacité de RAM est plutôt réservée à des modèles haut de gamme. Il devrait, en plus, pouvoir compter sur une fonction RAM Extended qui permet de puiser dans la mémoire de stockage pour en faire de la mémoire vive virtuelle et ainsi accroître les capacités de mise en mémoire tampon et donc la fluidité du smartphone pour naviguer entre les applications et les exécuter.

Quelle configuration pour les photos et les vidéos ?

Selon la même source, le smartphone Oppo Reno 9 serait équipé d’un capteur photo principal de 64 mégapixels qui a déjà fait ses preuves sur d’autres mobiles de la marque et d’autres fabricants notamment chez OnePlus ou realme, par exemple. Il sera très certainement accompagné d’au moins un voire deux autres objectifs. Pour les selfies, le pronostiqueur pense savoir qu’il y aurait un capteur de 32 mégapixels, un Sony IMX709 déjà utilisé dans la série des Reno8.

Une batterie avec autant de capacité mais plus lente à charger ?

Toujours d’après Digital Chat Station, le Oppo Reno 9 aurait une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec la possibilité de supporter une charge jusqu’à 67 watts. Rappelons que le Reno8 peut supporter jusqu’à 80 watts ce qui serait donc une régression de la part de la marque sur le nouveau modèle. Cela reste, bien entendu à confirmer. Oppo aurait peut-être été appelé à faire des choix entre la batterie et la qualité de l’écran qui, dans le premier cas, représente un retour en arrière mais dans le deuxième une progression importante. Il est tout à fait possible que la marque ait préféré mettre en avant un très bel écran quitte à faire baisser la puissance supportée par la batterie qui à 67 watts peut largement suffire pour une charge assez rapide malgré tout, l’écart avec une batterie supportant le 80 watts n’étant pas si significatif que cela. Nous aurons confirmation ou pas de ces éléments lors de la présentation officielle qui pourrait ne plus tarder. La série Oppo Reno 9 sera très certainement composée de plusieurs modèles dont le Reno 9 Pro, le Reno 9 Pro+.