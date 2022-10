Dernier jour pour profiter des promos sur les forfaits mobile RED by SFR et B&You de Bouygues Telecom dès 4.99€ !

C'est le dernier jour pour profiter des promotions sur les forfaits sans engagement des opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom ! Il vous reste donc peu de temps pour vous abonner à une offre mobile incluant 200Mo, 100Go ou encore 200Go dès 4.99€ par mois. Vous pourrez par ailleurs bénéficier de la 5G pour seulement 3€ par mois avec les forfaits connectés de ces deux opérateurs de réseau. On vous dit tout !

Les trois forfaits mobile RED dès 5€ par mois à saisir immédiatement

Jusqu'au 24 octobre inclus, l'opérateur RED by SFR met en avant trois offres mobiles sans engagement à prix canon. Vous pourrez en effet choisir entre ces trois formules :

Un mini abonnement 200Mo avec appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, les DOM et l'UE à 5€ par mois

avec appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, les DOM et l'UE Une offre 24/24 + 100Go en France métropolitaine + 17Go utilisables depuis les DOM et l'UE à 17€ par mois

en France métropolitaine + 17Go utilisables depuis les DOM et l'UE à Un forfait connecté 24/24 avec 200Go en France métropolitaine + 20Go utilisables depuis les DOM et l'UE à 20€ par mois

Quel que soit le forfait RED que vous choisirez, vous profiterez de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS aussi bien en France que depuis l'UE et DOM. Par ailleurs vous restez libre de vos mouvements puisque ces trois abonnements de téléphone sont sans engagement de durée. Autre information, la 5G est proposée à seulement 3€ par mois avec les offres RED 100Go et 200Go.Vous pourrez ainsi profiter du réseau 5G de SFR sans compter à partir de 20€ par mois.

Les forfaits B&You de Bouygues Telecom dès 4.99€ expirent ce soir minuit !

L'opérateur Bouygues Telecom vous permet lui aussi de profiter de trois forfaits pas chers jusqu'au 24 octobre inclus. Ce sont en effet trois séries limitées B&You avec 200 Mo, 100Go et 200Go à partir de seulement 4.99€ par mois et pas seulement la première année. En optant pour l'une de ces formules, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter depuis l'UE/DOM et France.

Si vous consommez peu d'internet, le premier forfait B&You vous sera proposé à seulement 4.99€ par mois. Il inclut une petite enveloppe Web de 200Mo. A l'inverse si vous utilisez régulièrement l'internet depuis votre Smartphone, vous pourrez choisir entre ces deux forfaits connectés :

Le forfait B&You 100Go en France dont 20Go utilisables en Eurpope et DOM à 15,99€ par mois

Le forfait B&You 200Go en métropole dont 25Go utilisables en Europe et DOM à 19.99€ par mois

En optant pour l'un de ces abonnements connectés, vous pouvez demander à passer à la 5G de Bouygues Telecom pour seulement 3€ de plus par mois.