Honor lance le Honor X6 pour une entrée de gamme très abordable avec un capteur photo de 50 mégapixels

Comptant bien gagner de plus en plus de parts de marché, la marque Honor vient d’annoncer la commercialisation d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme afin de séduire un public aussi large que possible avec le Honor X6 disponible à partir de 179 € avec même une offre de lancement pour l’avoir moins cher et dont voici tous les détails.

Les smartphones Honor comptent dans leurs rangs des modèles haut de gamme dont le Magic4 Pro, d’autres plus modestes comme le récent Honor 70 et il fallait aussi couvrir l’entrée de gamme pour des budgets limités qui veulent tout de même pouvoir accéder à un maximum de dernières technologies pour leurs appareils mobiles. Pour tenter de répondre à des attentes toujours plus croissantes, Honor propose le Honor X6 qui se veut être un mobile plutôt polyvalent avec une fiche technique intéressante au cœur d’un châssis assez conventionnel et uniquement décliné en noir. Son bloc d’optique est, comme la quasi-totalité des mobiles, installé dans le coin supérieur à gauche avec une forme carrée intégrant les trois modules et le flash. L’appareil a des dimensions plutôt raisonnables avec une hauteur de 163,66 mm et une épaisseur de 8,68 mm pour un poids de 194 grammes, soit moins que la moyenne des smartphones.

Un grand écran, une puce MediaTek et un capteur photo 50 mégapixels au dos

En façade, le nouveau smartphone Honor X6 dispose d’un écran LCD qui s’étire sur 6,5 pouces qui peut compter sur plusieurs modes de protection des yeux tout en voulant offrir une belle expérience visuelle notamment avec l’appellation FullView qui combine large écran et faible bordure pour une surface d’affichage la plus immersive possible. Il affiche une définition de 720x1600 figurant parmi les plus faibles, les autres proposant normalement 1080x2400 pixels donc une lisibilité légèrement supérieure. Le mobile est animé par un processeur MediaTek Helio G25 associé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage.

Il peut compter sur un capteur de 50 mégapixels pour prendre des photos avec un capteur de profondeur de champ aidant à optimiser les portraits embarquant 2 mégapixels et un autre pour faire des prises de vue en mode macro, aussi de 2 mégapixels. Pour les selfies, il dispose d’un capteur de 5 mégapixels. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh. L’appareil est compatible 4G avec du Wi-Fi 802.11 ac donc 5. Il est équipé d’un module NFC pour le paiement sans contact et propose une prise audio jack pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté pour authentifier son unique propriétaire.

Le smartphone Honor X6 fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 6.1. Il dispose de la fonction Honor Share pour partager rapidement et facilement des fichiers avec d’autres appareils situés à proximité. Le Honor X6 est disponible pour un prix de 179 € avec une offre de lancement qui permet de profiter d’une remise de 10 €.