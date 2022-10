Forfait mobile : Les nouvelles promos dès 4.99€ de Bouygues Telecom et RED by SFR sont arrivées !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, vous devriez trouver celui qui vous convient parmi les nouvelles offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom ! De 200Mo à 200Go dès 4,99€ par mois, sans engagement, avec l'option 5G ... Venez les découvrir dans cet article.

RED by SFR : 3 forfaits, 2 options

Chez RED by SFR, vous avez le choix parmi trois nouvelles offres RED avec 200Mo, 100Go et 200Go ; de quoi satisfaire toutes les envies, tous les besoins et tous les budgets ! Ces offres, mises en ligne hier, sont disponibles jusqu'au 1er novembre inclus.

Quel que soit le forfait mobile choisi, vous pourrez communiquer de manière illimitée aussi bien depuis la Métropole (appels illimités vers les DOM, hors Mayotte) que depuis les pays de l'UE et les DOM.

Deux options s'offrent à vous : la "vitesse 5G" à 3€ par mois et "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" à 5€ par mois. Notez que la première option est disponible seulement avec les forfaits RED 100Go et 200Go.

Voici les trois nouvelles offres RED :

5€/mois : 200Mo utilisables depuis la Métropole, les DOM et l'UE

utilisables depuis la Métropole, les DOM et l'UE 17€/mois : 100Go en France + 17Go utilisables depuis les DOM et l'UE

utilisables depuis les DOM et l'UE 20€/mois : 200Go en France + 20Go utilisables depuis les DOM et l'UE

Bouygues Telecom : 3 nouvelles séries spéciales B&You

En ce moment, Bouygues Telecom propose trois séries spéciales B&You avec les mêmes enveloppes data que susmentionné, à savoir 200Mo, 100Go et 200Go. Ces forfaits sans engagement vous permettent d'apprécier des tarifs préférentiels même au-delà de la première année d'abonnement.

Elles se présentent comme suit :

4,99€/mois : 200Mo utilisables depuis la Métropole, les DOM et l'Europe

utilisables depuis la Métropole, les DOM et l'Europe 15,99€/mois : 100Go en France, dont 20Go utilisables depuis les DOM et l'Europe

utilisables depuis les DOM et l'Europe 19,99€/mois : 200Go en France, dont 25Go utilisables depuis les DOM et l'Europe

Concernant les communications, vous bénéficierez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays européens et les DOM.