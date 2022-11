Forfait mobile 80Go à 9,99€ sur le réseau Orange : Pour quel opérateur opter, YouPrice ou Lebara ?

Les forfaits 80Go de YouPrice et Lebara

Les opérateurs YouPrice et Lebara proposent en ce moment une offre promotionnelle, qui peut prendre fin à tout moment, avec 80Go d'internet en France métropolitaine au prix de 9,99€ par mois.

Ces deux offres mobiles sont disponibles sur le réseau Orange - arrivé en première position parmi l'ensemble des réseaux mobiles de France, selon les résultats d'enquête menée par l'ARCEP.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de mettre un terme à votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Quel forfait choisir : YouPrice ou Lebara ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à les départager :

Le prix : le tarif de ces deux offres est identique : 9,99€ par mois.

Les spécificités : le forfait Le First de YouPrice est flexible et propose donc trois paliers data - de 80Go à 100Go - en France métropolitaine pour vous ajuster selon vos besoins et envies. Le forfait de Lebara, qui est renouvelé tous les 30 jours, ajoute 2Go gratuitement le premier mois d'abonnement et vous offre la carte SIM.

La data à l'étranger : le forfait Le First vous fournit jusqu'à 16Go utilisables depuis l'UE et les DOM. Le forfait 80Go de Lebara ne propose pas d'enveloppe data dédiée à votre connexion à l'étranger dans son offre ; il faudra pour cela souscrire à un Pass Internet.

L'illimité : avec les deux offres mobiles, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité.

La 5G : seule l'offre Le Frist vous permet de souscrire à l'option 5G. Vous devrez, pour en profiter, verser la somme supplémentaire de 4€ chaque mois.