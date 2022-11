Honor 70: C'est le Black Friday en avance chez Honor, il est à petit prix !

Honor a démarré son Black Friday en avance cette année ! Découvrez de nombreuses offres et de nombreux avantages sur leur site. Aujourd'hui, le Honor 70 profite d'une belle réduction et de plein d'autres suprises et cadeaux qui devraient vous plaire. Découvrez toutes ces offres avant qu'il ne soit trop tard, elles sont disponibles jusqu'au 21 Novembre !

Le Honor 70 est un smartphone milieu de gamme de la marque Honor qui a tout pour se faire passer pour un smartphone haut de gamme. Une belle finition et une fiche technique cohérente, le tout pour un prix convenable. Pour en savoir plus, découvrez notre test. Durant cette période de Black Friday chez Honor, la marque passe le prix de ce smartphone à 499,90€ au lieu de 549,90€. Mais ce n'est pas tout, loin de là ! Honor offre également un bonus de 30€ sur la reprise de votre ancien smartphone, de quoi alléger encore l'achat de votre nouveau bijou. Vous en voulez encore ? Une coque offerte ET les Earbuds 3 Pro White offerts d'une valeur de 149,90€ de quoi être totalement équipé ou pour faire plaisir à un proche à Noël ! De plus, vous profitez de la livraison gratuite en 1 à 3 jours, ils ont vraiment pensé à tout !

Le look de ce Honor 70

Deux coloris différents sont proposés pour l'Honor 70 : Emerald Green et Midnight Black. Il pèse 178 g et a pour dimensions 161,4 x 73,3 x 7,91 mm. Au niveau des connecteurs, il est équipé d'un port USB Type-C 2.0. Le portable accepte uniquement les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le smartphone Honor 70 intègre une dalle Oled avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,67 pouces et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Photo et vidéo

Pour les amateurs de photographie, l'Honor 70 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté de 54 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.9. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède quant à lui une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif avant se caractérise par une résolution de 32 Mpx. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. Capturez ou éditez vos vidéos en 4K.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

D'un point de vue des performances, le mobile embarque une puce Snapdragon 778G +, appuyée par une RAM de 8 Go. Ce SoC est également doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz. L'appareil possède une puce graphique Adreno 642L. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 6 (ax). Le mobile utilise la version Android 12. Pour recharger votre portable en un rien de temps, vous pouvez opter pour la charge rapide (66 W). La batterie de ce smartphone est dotée de 4 800 mAh de capacité.