Acheter un iPhone reconditionné : bonne ou mauvaise idée ?

Etre un fan inconditionnel des smartphones Apple, c’est bien, mais ça coûte relativement cher ! La marque à la pomme n’est pas en effet réputée pour proposer ses téléphones à des prix très accessibles. Alors forcément, les iPhones reconditionnés représentent de plus en plus, une alternative sérieuse pour de plus en plus de fans de la marque américaine. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Quels avantages y a-t-il à acheter un iPhone reconditionné plutôt qu’un iPhone neuf ? Quel modèle acheter ? Autant de questions qui méritent bien un petit décryptage.

iPhones reconditionnés : des smartphones d’occasion ?

Avant tout, il est important de clarifier le concept de smartphones reconditionnés et de bien faire la nuance avec les smartphones d’occasion. Les deux termes désignent bel et bien des appareils ayant déjà eu une première vie. Cependant, tandis qu’un smartphone d’occasion est vendu directement en l’état à son nouvel utilisateur, un mobile reconditionné fait l’objet d’une remise à neuf avant la revente.

Avant de proposer iphone xr à vendre ou n’importe quel autre modèle de iPhone usagé, les reconditionneurs se chargent en effet de leur faire passer une batterie complète de tests et de remplacer/réparer les composants défectueux. En achetant un de ces smartphones, vous avez donc l’assurance de disposer d’un appareil en parfait état de marche. Ce qui n’est pas toujours le cas quand on achète un smartphone en occasion.

Quels sont les avantages d’acheter un iPhone reconditionné ?

Faire le choix d’un iPhone reconditionné permet de bénéficier de plusieurs avantages :

Le prix

Acheter un iPhone neuf est un investissement à part entière qu’il faut souvent préparer plusieurs mois à l’avance ? Les dernières sorties de la marque américaine se vendent généralement au-dessus des 1 000 $. Et même les modèles lancés quelques années plus tôt restent plutôt chers par rapport aux smartphones des marques concurrentes.

Avec un iPhone reconditionné, c’est autre chose. Les tarifs proposés sont beaucoup moins élevés que ceux du neuf. Vous pouvez ainsi économiser plusieurs centaines de dollars sur les modèles les plus récents, comme :

L’iPhone 13 ;

L’iPhone 12 ;

L’iPhone XS ;

l’iPhone X, etc.

Alors pourquoi se ruiner ?

Une garantie de plusieurs mois

En achetant votre iPhone usagé chez un reconditionneur sérieux comme Second Cell, vous bénéficiez d’une garantie de plusieurs mois (6 mois, en l’occurrence). En cas de défectuosité, vous pouvez donc faire valoir cette garantie et obtenir réparation.

Cela est possible parce que ce reconditionneur certifie l’état de chacun des smartphones qu’il commercialise après de longues batteries de tests qui attestent leur bon fonctionnement.

Des smartphones desimlockés

Pour acheter un iPhone pas cher ou avec des facilités de paiement, beaucoup se laissent tenter par les offres des opérateurs Telecom, avec des abonnements et divers engagements à la clé.

En optant pour un iPhone reconditionné, vous êtes libres ! Les appareils revendus après reconditionnement sont normalement désimlockés. Vous pouvez donc utiliser la SIM de n’importe quel opérateur avec. Pour les personnes qui voyagent souvent à l’extérieur du Canada, c’est le moyen de faire d’intéressantes économies en optant pour des offres souvent beaucoup plus avantageuses.

Parce que c’est bon pour la planète !

Acheter un iPhone reconditionné, c’est offrir une seconde vie à un appareil et réduire ainsi la quantité de déchets électroniques qui polluent la terre. C’est donc un geste écologique, bon pour vos poches et bon pour la planète.