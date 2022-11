Bon plan : L’IPhone 14 à prix cassé avec le forfait Bouygues Telecom 200Go

Un forfait mobile pour casser le prix de votre iPhone 14

Sorti en septembre dernier, l’iPhone 14 est un concentré de technologies et de puissance que tous les inconditionnels de la marque à la pomme rêvent sûrement de s’offrir. Seulement, avec un prix d’entrée à 1 059 €, il est loin d’être donné, notamment pour un achat au comptant.

Mais grâce à la nouvelle promo de Bouygues Telecom, ce smartphone dernière génération devient plus accessible que jamais. Pour cela, il suffit d’associer votre iPhone 14 au forfait 200 Go de Bouygues Telecom. Ce dernier vous fait alors automatiquement bénéficier d’une énorme remise de 387,10 €. C’est plus de 36 % offerts ! Et ce n’est pas tout !

Une remise immédiate supplémentaire, une facilité de paiement et une ODR

En plus de la remise automatique induite par la souscription au forfait 200 Go de Bouygues Telecom, l’opérateur vous offre également une remise immédiate de 50 €. Ce qui fait tomber le prix du téléphone à seulement 621,90 €.

Et ce n’est toujours pas fini ! Afin de permettre à vraiment tout le monde de profiter de cette opportunité exceptionnelle, Bouygues Telecom, en partenariat avec Younited Credit, vous offre une facilité de paiement sur 24 mois.

Au lieu de tout payer au comptant, vous pouvez donc payer 81 € à l’achat + 22,54 €/mois pendant 24 mois.

Et les bonnes choses se poursuivent même après la réception de votre smartphone, puisque l’opérateur vous rembourse encore 80 € à travers une ODR !

Au final, votre iPhone 14 (128 Go) vous revient à seulement 1 € + 22,54 €/mois pendant 24 mois.

Le forfait Bouygues Telecom 200 Go en détails

Avec votre nouvel iPhone 14, Bouygues Telecom vous offre un forfait donnant droit, chaque mois, à une grosse enveloppe de data internet en haut débit, ainsi qu’à de nombreux autres services :

200 Go de data , dont 100 Go peuvent être utilisés lors de vos séjours en Europe (Suisse et Andorre compris), dans les DOM, en Chine, aux Etats-Unis et au Canada ;

, dont 100 Go peuvent être utilisés lors de vos séjours en Europe (Suisse et Andorre compris), dans les DOM, en Chine, aux Etats-Unis et au Canada ; Les appels et SMS illimités en France , mais aussi depuis toute l’Europe (Suisse et Andorre compris)

, mais aussi depuis toute l’Europe (Suisse et Andorre compris) Les appels illimités vers les fixes de 120 pays depuis la France, ainsi que les appels et SMS illimités vers les numéros (fixes et mobiles) de toute l’UE, des Etats-Unis, de la Chine et du Canada.

Ce forfait mobile vous permet par ailleurs de bénéficier de plusieurs avantages comme le prêt, sans frais supplémentaire, d’un smartphone équivalent en cas de vol, de panne, de casse ou de perte. Une 2ème carte SIM vous est par ailleurs offerte gratuitement pour pouvoir profiter de votre forfait sur une tablette ou une montre connectée. Ce forfait Bouygues Telecom 200 Go vous est facturé à 26,99 €/mois pendant 12 mois, puis 44,99 €/mois, avec 24 mois d’engagement.