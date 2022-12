Nouvelles fonctionnalités pour les Google Pixel, le VPN et nouveaux paramètres de sécurité au programme

Pendant l’événement de présentation des smartphones Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la marque avait signalé quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes qui finalement n’étaient pas disponibles immédiatement. Elles sont aujourd’hui proposées sur les deux mobiles et notamment la plus pertinente aujourd’hui à l’heure où les données privées sont parfois mises à mal et où la confidentialité peut être demandée. Ainsi, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro incluent désormais la fonction VPN Google One, sans frais supplémentaires. Lorsque le réseau privé virtuel est déclenché, il protège votre activité sur Internet en amont du navigateur ou de l’application que vous utilisez. Cette solution est totalement indépendante, ce qui permet de ne pas être suivi, ni par Google ni aucun acteur qui ne pourront donc pas relier votre activité à votre localisation et votre identité.

Plus de clarté dans les menus et dans les échanges

Avec cette nouvelle mise à jour, les paramètres de sécurité et de confidentialité, les alertes et les autres informations utiles sont regroupés dans un seul et même menu. De cette manière, il est plus facile de protéger ses données personnelles, comptes et mots de passe. Une nouvelle fonction permet au téléphone d’améliorer la voix de votre interlocuteur lorsque vous l’appelez. Le bruit de fond est réduit afin d’entendre plus distinctement ce qu’il dit même s’il se trouve dans un endroit bruyant.

Si vous utilisez l’enregistreur vocal pour retranscrire une conversation, par exemple. Lorsque vous enregistrez, Recorder Identifier met une étiquette spécifique pour chaque personne qui parle et saute des lignes lorsque l’interlocuteur change. L’interface de lecture est alors beaucoup plus claire grâce à une identification plus distincte des dialogues et intervenants. Chaque personne est « étiquetée » individuellement.

La nouvelle mise à jour permet d’obtenir plusieurs nouveaux fonds d’écran. En outre, ses fonctions qui existaient déjà sont améliorées comme la possibilité d’utiliser le mobile comme une clé de voiture, la vérification de la grammaire sur le clavier Gboard maintenant disponible en français ou la fonction Live Translate qui est désormais capable de traduire les textes dans les applications de messagerie.