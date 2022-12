Le forfait Oxygène de Prixtel, une bonne bouffée d’air pur dans votre budget de téléphonie mobile

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’opérateur Prixtel remet en avant l’un de ces forfaits promotionnels en avant : la série limitée Oxygène. Destinée, comme son nom l’indique, à offrir à ses utilisateurs, encore plus de répit, cette offre donne accès à un forfait mobile flexible, pas cher, sans CO2, sans engagement et à prix fixe. On vous en parle plus en détails.

Prixtel : l’opérateur résolument contre le CO2

S’il s’est fait connaître sur le marché avant tout pour ses forfaits flexibles, aujourd’hui, c’est également pour son engagement écologique qu’est connu Prixtel. Le nom de cette série spéciale en témoigne d’ailleurs assez bien. Loin d’être anodin, il traduit, une fois de plus, l’ambition de ce MVNO de ne proposer que des forfaits 100% neutre en C02.

Il faut en effet savoir qu’en souscrivant à n’importe quel forfait Prixtel nous contribuez au financement de diverses initiatives eco-friendly à fort impact menées régulièrement par l’entreprise sur le territoire français : reboisement de sites naturels, dépollution des mers et bien d’autres. Au final, l’empreinte carbone de votre forfait mobile Prixtel est complètement neutre.

C’est le cas pour la bien-nommée série limitée Oxygène qui, en plus d’être bonne pour la planète, est également bonne pour vos finances. En effet, le forfait mobile auquel elle donne droit va vous permettre de faire de grosses économies sur votre budget de téléphonie mobile.

Avant, tout, comme les autres forfaits de Prixtel, il s’agit d’un forfait mobile flexible dont la facturation s’effectue suivant trois différents paliers en fonction de votre consommation de data du mois. Vous êtes donc sûr de payer le prix le plus juste en fonction de vos usages.

Mieux, tandis que les autres forfaits mobiles de l’opérateur sont proposés avec des tarifs évoluant généralement au bout de 6 mois, ceux de la Série Spéciale Oxygène sont fixes, même après 1 an. Ce qui permet de faire des économies durablement.

Quel est le contenu du forfait Oxygène de Prixtel ?

Avec ce forfait mobile, vous pouvez couvrir tous vos besoins en téléphonie mobile grâce à une enveloppe web pouvant aller jusqu’à 130 Go de data en 4G/4G+, avec les trois paliers de facturation suivants

Jusqu'à 5Go : 9,99€/mois

De 50Go à 90Go : 12,99€/mois

De 90Go à 13Go : 15,99€/mois

Les volumes web mentionnés sont utilisables dans toute la France métropolitaine via le réseau SFR. Ils incluent par ailleurs, quel que soit le palier, une enveloppe web de 20 Go utilisable pour les courts séjours en UE et dans les DOM.

Bien entendu, grâce à ce forfait, vous pouvez également appeler et envoyer des messages à vos proches en illimité, sur leurs numéros fixes et mobiles en France métropolitaine. De plus, lors de vos voyages en UE et dans les DOM, vous bénéficiez de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers ces zones, ainsi que vers la France métropolitaine. Enfin, rappelons que le forfait Oxygène de Prixtel est sans engagement. En d’autres termes, vous êtes libre de résilier quand vous le souhaitez et il n’y a pas de frais de résiliation.