Vente Flash Noël : Le Honor 50 à prix cassé durant cette promotion chez Amazon !

Le Honor 50 est sorti en Juin 2021 et est un smartphone moyen de gamme. Il possède un bon rapport qualité/prix avec divers avantages par rapport à ses concurrents :

Un design élégant et original

Un écran incurvé haut de gamme

Un capteur grand angle puissant

La charge rapide 66W et une bonne endurance

Dernièrement, il était possible de l'obtenir au prix de 349€ mais il est possible de l'obtenir aujourd'hui pour 299,90€ ! De plus avec Amazon, profitez de la livraison gratuite et avant Noël. Il n'y en aura pas pour tout le monde !

Le look de ce Honor 50

L'Honor 50 est disponible en quatre coloris différents, le Midnight Black, l'Emerald Green, la Honor Code et le Frost Crystal. Il a un poids de 182 g et mesure 154x76x8 mm. En ce qui concerne la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil accueille des emplacements pour une carte nano SIM. Le smartphone Honor 50 est doté d'un écran de 6,26 pouces de diagonale et d'une définition de 2340 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Photo et vidéo du Honor

Du point de vue de la photographie, l'Honor 50 embarque à l'arrière un module de 48 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.4. L'appareil possède également un capteur avant d'une résolution de 32 Mpx. L'Honor 50 vous permettra par ailleurs d'éditer ou filmer des clips vidéo en 4K.

Endurance et performances

La puce Kirin 980 est appuyée par une RAM de 8 Go. Le mobile est équipé d'une puce graphique Mali-G76. Du côté connectivité et réseau, l'appareil propose la LTE 4G, le HSPA 3G+ et le GSM 2G ainsi que le wifi 5 (ac). La version Android 9.0 est installée sur le portable. Sur le plan de l'autonomie, il embarque une batterie d'une capacité de 4 000 mAh. Pour charger votre mobile en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge rapide.