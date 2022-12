Google Pixel 6a: 100€ de réduction et livré sous le sapin, le Père Noël existe et il est chez ce marchand !

Le Google Pixel 6a est un smartphone moyen de gamme sorti par le géant américain en 2022. Il bénéficie d'un très bon rapport qualité/prix et fait partie des meilleurs smartphones de sa gamme. Son bon écran et ses capacités photos font de lui un très bon smartphone moyen de gamme qui va pouvoir vous accompagner durant quelques années.

Sorti au prix de 459€, il est aujourd'hui disponible à 359,02€ chez Amazon. De plus, vous pouvez encore bénéficier de la livraison gratuite avant Noël afin d'avoir votre smartphone le Samedi 24 Décembre !

Le look de ce nouveau Google

Le Pixel 6a se décline en trois couleurs différentes (noir, blanc et vert). Il a un poids de 178 g et mesure 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il peut résister aux poussières et est protégé contre l'eau. Un port USB Type-C 3.1 est disponible sur l'appareil. Ce portable inclut des emplacements pour les cartes nano SIM + eSIM. Le smartphone Pixel 6a est doté d'un écran OLED d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 2400 X 1080 px de définition et de 6,1 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

Appareil photo : que nous propose le Pixel 6a ?

Voici quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : le Pixel 6a embarque trois objectifs, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.7. En ce qui concerne le second objectif arrière, il est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant intègre pour sa part 8 Mpx de résolution. Cet appareil possède un stabilisateur optique. Filmez vos vidéos en 4K@60 IPS.

Un téléphone avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

La puce Tensor est appuyée par une RAM de 6 Go. Cette puce est aussi équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. L'appareil propose une puce graphique Mali G78 MP20. Du point de vue connectivité et réseau, le mobile intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. L'appareil utilise Android 12. Sur le plan de l'endurance, sa batterie possède 4 410 mAh de capacité. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone est doté d'une charge rapide de 18 W.