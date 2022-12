Samsung Galaxy S23 Ultra : toutes les dernières infos sur le futur fleuron de Samsung

Et comme c’est également le cas chaque année, les rumeurs et fuites vont bon train. Alors, quelques semaines avant l’annonce officielle, nous vous proposons un petit récap de tout ce qui se dit sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Alors que s’égrènent les derniers jours de 2022, tous les regards des inconditionnels des fans des Galaxy S sont résolument tournés vers les usines de Samsung. Comme c’est le cas chaque début d’année, la marque ne devrait en effet plus tarder à dévoiler sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, avec en vedette, le Galaxy S23 Ultra.

Design plus raffiné, mais sans gros changement

A l’instar des deux autres modèles de la future famille des Galaxy S23, le Samsung Galaxy S23 Ultra ne marquera pas une rupture nette avec son prédécesseur sur le plan du design.

Si l’on en croit les rendus publiés il y a quelques semaines par le célèbre leaker Onleaks, le S23 Ultra devrait juste avoir droit à un petit lissage au niveau de certains des capteurs photo arrière qui s’intégreront mieux au châssis. L’on s’attend également à ce que le nouveau fleuron coréen possède des rebords latéraux encore un peu plus anguleux.

Sauf énorme surprise, le Samsung Galaxy S23 Ultra devrait, lui aussi, embarquer un stylet S Pen qui, cette fois-ci devrait arborer les mêmes couleurs que la coque de l’appareil. A propos de coloris, le S23 Ultra ne sera vraisemblablement proposé qu’en quatre finitions, là où son aîné en propose neuf. Le beige, le rose, le vert et le noir seront normalement au choix.

Nouvel écran de référence

Les dernières rumeurs semblent être unanimes au sujet de la qualité exceptionnelle de l’écran du futur flagship de Samsung. Si l’on s’y fie, le S23 Ultra devrait être équipé d’une nouvelle dalle avec une luminosité maximale record de 2 200 nits. C’est mieux que les 2000 nits de l’iPhone 14, qui est la référence actuellement sur le marché.

Samsung devrait par ailleurs confirmer son statut de leader en la matière en étant le tout premier à protéger l’écran de son smartphone avec du verre Gorilla Glass Victus 2. Ce qui permettrait à l’appareil de résister à une chute d’un mètre sur du béton.



A quoi s’attendre sous la coque du Samsung Galaxy S23 Ultra ?

Adieu Exynos et bonjour Snapdragon ? Vraisemblablement oui ! Le géant coréen aurait fait le choix de ne pas imposer plus longtemps ses puces Exynos sur le marché européen. A la place, le S23 Ultra sera donc normalement animé par une puce Snapdragon 8 Gen 2 qui, au passage, n’est pas encore sortie…

On s’attend tout de même à des performances exceptionnelles, avec un processeur poussant jusqu’à 3,36 GHz de fréquence d’horloge. Une chambre à vapeur devrait permettre d’éviter les risques de surchauffe. Autre info fortement plausible : un stockage interne minimum de 256 Go !

Quant à la batterie, Samsung optera sans doute, à nouveau, pour un bloc de 5 000 mAh.

Samsung Galaxy S23 Ultra : nouveau roi de la photo ?

Comme à chaque sortie, le nouveau Galaxy S Ultra débarquera avec l’ambition de devenir The photophone du moment. Pour cela, on sait désormais avec certitude que le Galaxy S23 Ultra s’équipera d’un capteur principal de 200 mégapixels développé en interne, l’Isocell HP2.

Ce dernier sera épaulé par un ultra grand-angle de 10 mégapixels et deux téléobjectif de 10 mégapixels également, avec zoom optique X3 et X10. L’ensemble pourra filmer en 8K à 30 images par seconde.

La surprise vient plutôt du capteur selfie qui sera sans doute un capteur de 12 mégapixels (contre 40 mégapixels sur le S22 Ultra).

Suffisant pour battre tous ses concurrents ? Cela reste à voir.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra et ses frères seront, en toute vraisemblance, dévoilés en février 2023.