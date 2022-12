Xiaomi POCO X4 Pro: Le meilleur smartphone à moins de 300€ de 2022 est en promo !

Le Xiaomi POCO X4 Pro est un smartphone moyen de gamme de la marque chinoise. Il fait partie de notre sélection des meilleurs smartphones entre 200 et 300€, et ce n'est pas un hasard ! Son écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz, ses performances au-dessus la moyenne, ses capteurs photos et sa très bonne autonomie en font un excellent smartphone pour un budget de 300€. Dernièrement, il était au prix de 299€, aujourd'hui son prix passe à 286,83€ avec en plus 14,34€ offerts en bon d'achat grâce au Club R de Rakuten. Un smartphone parfait pour passer à la 5G en 2023 pour moins de 300€ !

Ergonomie de ce Poco X4 Pro

Trois couleurs différentes sont proposées pour le Poco X4 Pro, le noir, le bleu et le jaune. Il pèse 205 g et a pour dimensions 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il peut résister aux dépôts de poussière et présente une assurance contre la pluie. En ce qui concerne la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre mobile. Le Poco X4 Pro est un smartphone doté d'un écran Amoled d'une définition de 2400 X 1080 px, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Un Xiaomi 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sur le plan des performances, l'appareil opte pour une puce Snapdragon 695. Elle est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Cette dernière propose aussi une puce graphique Adreno 619. La RAM de l'appareil est de 6 Go. Quant au réseau et à la connectivité, le portable intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). La version Android 12 est installée sur le mobile. Pour recharger votre portable en un rien de temps, tirez parti de la charge rapide (67 W). Ce smartphone est doté d'une batterie de 5 000 mAh de capacité.

Photos et vidéos

Voilà quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : le Poco X4 Pro embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 108 Mpx et par une ouverture relative de f/1.9. Pour sa part, le deuxième objectif arrière possède 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède quant à lui 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Au niveau de l'objectif frontal, il est doté d'une résolution de 16 Mpx. Capturez vos clips vidéo en 1080p.