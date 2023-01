Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: Economisez 19% sur un des meilleurs smartphones 5G milieu de gamme !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est un smartphone de milieu de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix. Si vous êtes à la recherche d'un téléphone performant qui ne vous ruinera pas, le Redmi Note 11 Pro est une excellente option à considérer. Et grâce à notre offre spéciale, vous pouvez l'obtenir avec une réduction de 19 % en suivant le lien ci-dessous. Sorti au prix de 329€, il est actuellement à seulement 265€ chez Rakuten ! De plus profitez de 31,80€ en bon d'achat grâce au Club R ! Ne manquez pas cette occasion de vous procurer l'un des meilleurs téléphones de milieu de gamme à un prix imbattable.

Écran du Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Le Redmi Note 11 Pro est équipé d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait un téléphone agréable à utiliser au quotidien. L'écran est protégé par une couche de verre Gorilla Glass 3, ce qui le rend résistant aux chocs et aux rayures.

Performances du Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Le Redmi Note 11 Pro est alimenté par le processeur Mediatek Dimensity 920, qui offre des performances de premier ordre pour une utilisation quotidienne. La RAM de 6 Go et le stockage interne de 64 Go ou 128 Go (extensible via microSD) permettent de stocker une grande quantité de données et de gérer sans problème les tâches les plus exigeantes.

Les capacités photos du Xiaomi Redmi Note 11 Pro

La caméra arrière du Redmi Note 11 Pro est équipée de trois capteurs de 108 mégapixels, de 8 mégapixels et de 2 mégapixels, qui permettent de prendre des photos de haute qualité avec un grand dynamisme. La caméra frontale de 16 mégapixels est également de haute qualité et permet de prendre des selfies et de participer à des appels vidéo de qualité exceptionnelle.

Autonomie du Xiaomi Redmi Note 11Pro

Le Redmi Note 11 Pro est équipé d'une batterie de 5 000 mAh avec support de la charge rapide, ce qui vous permet de rester connecté toute la journée sans avoir à vous inquiéter de manquer de batterie. De plus, le téléphone est compatible avec la technologie de recharge sans fil, ce qui le rend encore plus pratique à utiliser.