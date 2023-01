La série de smartphones Samsung Galaxy S23 sera officiellement dévoilée le 1er février prochain

C’est enfin confirmé, Samsung présentera ses nouveaux smartphones Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra lors d’un événement Unpacked le 1er février prochain. C’est la société elle-même qui a posté une affiche pour annoncer la présentation. On peut notamment lire le slogan : « Des moments épiques arrivent ». Trois cercles sont également présents sur l’image symbolisant les trois capteurs photo qui seront intégrés au dos notamment du Galaxy S23 Ultra dans un style des plus épurés. Selon plusieurs rumeurs, la série de smartphones Samsung Galaxy S23 pourrait être proposée à la vente dans le courant de la deuxième semaine du mois de février. Il se dit que les mobiles seraient commercialisés à des tarifs très proches de leurs prédécesseurs, la série des Galaxy S22. Il faudra bien entendu attendre la fin de la conférence pour en avoir le cœur net et la confirmation. L’évènement sera diffusé sur la plateforme samsung.com, mais également sur le site Samsung Newsroom ainsi que sur la chaîne YouTube de la marque.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Rappelons que d’après les rumeurs précédentes, les Galaxy S23 auront de commun une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive au format LPDDR5X et une capacité de stockage variable selon la configuration choisie au format UFS 4.0, soit les plus rapides actuellement. Tous fonctionneront sous Android 13.

Le Galaxy S23 Ultra, la version la plus aboutie devrait disposer d’un capteur photo de 200 mégapixels avec un capteur de 12 mégapixels autofocus et deux téléobjectifs de 10 mégapixels capables de zoomer optiquement à 3x et 10x. il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 45 watts en filaire supportant également la charge sans fil et inversée ce qui est aussi le cas des deux autres. Le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 pourraient être équipés d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x. La partie selfie serait confiée à un capteur de 12 mégapixels stabilisé optiquement à l’avant sur les trois appareils. Le Galaxy S23 aurait une batterie de 3900 mAh alors qu’elle serait de 4700 mAh pour la version Plus. Tous seraient officiellement certifiés étanches. Ils seraient compatibles 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et NFC avec un son stéréo diffusé depuis deux haut-parleurs.

Il ne reste plus longtemps à patienter avant d’avoir la confirmation de ces caractéristiques et de connaître les prix des différentes déclinaisons.