Samsung Galaxy S23 Series, toutes les informations sur les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra dont les prix ont fuité

Officiellement, la nouvelle série de smartphones Samsung Galaxy S23 doit avoir lieu le 1er février prochain. Elle est composée des modèles Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. De nombreuses rumeurs se sont fait entendre tout au long de l’année dernière et récemment des visuels définitifs ont été publiés sur les réseaux sociaux, terminant de dévoiler leur design respectif. Pour les caractéristiques techniques, là aussi, les rumeurs allaient bon train et la quasi-totalité de leurs fiches techniques respectives se dévoilait et s’affinait au fil des mois. Une fois n’est pas coutume, la fuite provient de documents émanant de Samsung France qui ont, semble-t-il, été récupérés et divulgués par Dohyun Kim @ dohyun854 sur le réseau social Twitter.

La fiche technique complète du Galaxy 23 Ultra

Les documents donnent tous les détails techniques des futurs smartphones de la marque sud-coréenne. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le modèle le plus haut de gamme. Il profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 comme les autres Galaxy S23+ et Galaxy S23. Il est décliné avec 8 ou 12 Go de mémoire vive alors que les Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont uniquement proposés avec 8 Go de RAM. La version Ultra sera disponible avec 256, 512 et 1 To d’espace de stockage tandis que les Galaxy S23 et Galaxy S23+ ont 128 ou 256 Go de mémoire interne. Le Galaxy S23 Ultra est équipé d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 45 watts en filaire, 10 watts sans fil et propose la charge inversée. Il bénéficie d’un large écran incurvé de 6,8 pouces sur une dalle AMOLED HDR10+ pouvant faire varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, selon l’application en cours d’utilisation.

Le mobile est compatible 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3 et UWB (ultra large bande). Il peut supporter deux cartes SIM et il est compatible eSIM, comme les deux autres qui proposent exactement la même connectivité. Les mobiles sont certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière. Le Galaxy S23 Ultra profite d’un capteur photo principal de 200 mégapixels optimisé avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels sur 120 degrés, d’un capteur de 10 mégapixels stabilités optiquement capable de faire un zoom optique 3x et d’un autre capteur de 10 mégapixels pour un zoom optique 10x. Les selfies sont confiés à un capteur frontale de 12 mégapixels capable de filmer en HDR10+. Le mobile a des dimensions de 163,4x78,1 mm pour un profil de 8,9 mm et un poids de 233 grammes.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 Go sera disponible pour un prix de 1419 €. La version 12/512 Go sera proposée à 1599 € et la configuration 12/1 To sera disponible pour 1839 €.

Quelles configurations techniques pour les Galaxy S23+ et Galaxy S23

Le Galaxy S23+ est plus compact. Il mesure 157,8x76,2 mm pour un profil de 7,6 mm et un poids de 195 grammes. Il a un écran plus petit aussi, de 6,6 pouces sur une dalle AMOLED HDR10+, 48-120 Hz avec une définition de 1080x2340 pixels. Il a une batterie de 4700 mAh supportant la charge à 45 watts filaire, 10 watts sans fil et la charge inversée. Pour la partie photo, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Il a le même capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et le même capteur de 10 mégapixels pour les zooms optiques à 3x. Il a le même capteur frontal pour les selfies. Le Galaxy S23 embarque exactement la même configuration photo que le Galaxy S23+. Il est plus petit : 146,3x70,9 mm pour un profil de 7,6 mm et un poids de 167 grammes.

L’écran mesure 6,1 pouces sur une dalle AMOLED HDR10+ 48-120 Hz. Enfin, sa batterie a une capacité de 3900 mAh supportant la charge à 25 watts en filaire, 10 watts sans fil et la charge inversée.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S23 8+128 Go sera disponible pour un prix de 959 € alors que la configuration de 8+256 Go sera proposée à 1019 €. Le Galaxy S23+ 8+128 Go sera à 1219 € tandis que la version 8+256 Go sera à 1339 €.