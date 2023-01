Les rendus réalistes du futur smartphone Motorola Moto g23 dans la nature à la vue de tous, bien avant sa présentation

Il semblerait que la marque Motorola soit sur le point de commercialiser un nouveau smartphone de milieu de gamme. Il s’agirait du modèle Moto g23. Récemment, nous apprenions qu’il passait les différentes certifications auprès des organismes compétents pour différents marchés dévoilant à peine quelques détails sur sa fiche technique. Maintenant, des informations plus concrètes et tout à fait pertinentes nous arrivent montrant le design de ce qui pourrait bien être le Moto g23. La fuite met en avant trois coloris pour le smartphone et montre un îlot de capteurs photo installé dans le coin supérieur à gauche, sur une plaque de la même couleur que le dos. Le logo Motorola figure en bonne place, au centre. Le smartphone serait décliné en gris, en blanc et en bleu.

Quelle fiche technique pour le Moto g23 ?

Techniquement, le futur smartphone Motorola Moto g23 embarquerait un capteur photo principal de 50 mégapixels avec la technologie pixel-binning pour capturer un maximum de luminosité. Il serait accompagné d’un capteur de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro, c’est-à-dire, très proche du sujet. Pour les selfies, il faudrait faire confiance à un capteur de 16 mégapixels au niveau d’un poinçon sur l’écran, en façade.

Il se murmure que le Moto g23 aurait un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 720x1600 pixels et une fréquence de 90 Hz. Il serait animé par un processeur MediaTek Helio G85 et profiterait d’une grosse batterie, d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 30 watts. Le smartphone sera certainement proposé en plusieurs configurations pour la mémoire vive et de stockage. Toujours est-il qu’une version 4+128 Go a été aperçue dans les listes des certifications. Un prix est même avancé : 199 € pour le marché européen. Nous verrons d’ici quelques semaines si ces informations sont vérifiées ou, au contraire, infirmées.