Source Mobile vs Prixtel : quel forfait mobile écologique choisir pour consommer responsable ?

En France, les opérateurs de téléphonie mobile sont de plus en plus conscients de leur impact environnemental et offrent des forfaits respectueux de l'environnement. Quel forfait mobile écologique choisir pour consommer responsable ? Le forfait Source Mobile 40 Go à 10 €/mois ou bien le forfait Prixtel Oxygène qui propose 50 Go à partir de 9,99€/mois ? Découvrons les avantages de ces deux forfaits dans cet article.

Prixtel oxygène : 50 à 130 Go dès 9,99 € par mois

Le forfait mobile Oxygène de Prixtel est une offre particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent consommer responsable. C'est le 3ème forfait de la gamme de Prixtel et il se distingue des autres par son prix stable après la première année. Pour seulement ,99€/mois, vous obtenez 50 Go de data en France sur le réseau SFR, et 25 Go en UE et dans les DOM. La vraie valeur ajoutée de Prixtel, c'est la flexibilité de ses offres, qui s'adaptent à votre consommation réelle grâce à un système de paliers :

9,99€/mois pour une utilisation maximale de 50 Go de data

12,99€/mois pour une utilisation entre 50 et 90 Go

15,99€/mois pour une utilisation entre 90 et 130 Go

Source Mobile 40 Go : le forfait solidaire de Bouygues Telecom

Source Mobile propose un forfait mobile unique en son genre. La philosophie derrière cette offre mobile sans engagement est que la plupart des abonnés ne consomment pas toutes leurs données chaque mois. C'est pourquoi Source Mobile a choisi de convertir chaque Go non consommé en "gouttes d'eau" Lilo. Pour rappel, Lilo est un moteur de recherche solidaire qui vous permet de faire des dons à des associations qui vous tiennent à cœur. En fin de mois, si vous avez consommé 15 Go de données, les 25 Go restants ne seront pas perdus. Ils seront transformés en 500 gouttes d'eau (1 Go = 20 gouttes d'eau), que vous pourrez reverser à l'une des 1 000 associations proposées pour soutenir l'environnement, les animaux ou aider les plus vulnérables.

Avec Source Mobile, vous profitez de :

La qualité du réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom

40 Go de données en France et 10 Go en Europe et dans les DOM

Les appels et SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

Tout cela pour seulement 10€/mois sans engagement !