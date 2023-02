Fuites de la fiche technique du Huawei P60 Pro en vue d’un lancement fin mars

La marque Huawei doit renouveler son offre dans le segment des smartphones et ainsi remplacer le P50 Pro et le Mate 50 Pro. Plusieurs rumeurs font état des fiches techniques des futurs Huawei P60 et P60 Pro dont voici tous les détails montrant également des visuels des prochains téléphones de la marque chinoise.

Si tout se passe bien, Huawei devrait proposer plusieurs nouveaux téléphones pour 2023. Les modèles les plus attendus sont ceux des séries P et Mate. Il devrait y avoir au moins un Huawei P60, certainement, la version Pro avec le Huawei P60 Pro et aussi au moins un Mate 60, probablement le Mate 60 Pro qui pourrait être officialisé lors du dernier trimestre de cette année.

Techniquement, le smartphone Huawei P60 Pro utiliserait un écran AMOLED de 6,6 pouces fabriqué par la société BOE, spécialiste dans ce domaine. Il aurait une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz avec une définition 2K. La surface d’affichage serait incurvée, comme les autres modèles haut de gamme. Le mobile serait animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 version 4G. La mémoire vive serait à la norme LPDDR5X, soit la plus rapide actuellement alors que la mémoire de stockage utiliserait la norme UFS 4.0, également la plus véloce. Cela permettrait au téléphone de proposer d’excellentes performances et de grandes vitesses de lecture et d’écriture de données.

Pour prendre des photos, Huawei vise la première place du podium des photophones. Ainsi, le P60 Pro serait doté d’un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX888 avec un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. À l’avant, il y aurait un module de 32 mégapixels pour se prendre en selfie. Le téléphone serait doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts. Il serait également possible de le recharger sans fil, à 50 watts. On pourrait compter sur la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le mobile aurait un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle en utilisant l’application correspondante. Notez aussi la protection IP68 ce qui signifie que l’appareil est totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Enfin, compatible 4G, Wi-Fi, Bluetooth et NFC, le Huawei P60 Pro pourrait embarquer une connectivité satellite, pour continuer à communiquer même dans des endroits où les réseaux de télécommunication classiques ne passent pas.

À quoi vont ressembler les Huawei P60 et P60 Pro ?

À partir de coques pressenties pour les P60 et P60 Pro de Huawei, des graphistes ont réussi à modéliser des rendus particulièrement réalistes, ce qui pourrait bien être les designs des futurs smartphones de la marque. On peut notamment y voir un îlot de capteurs photo relativement imposant avec le module principal cerclé, au centre d’une plaque rectangulaire dépassant du reste du dos de l’appareil. On remarque également le caractère incurvé de l’écran sur la version Pro afin de proposer des bords aussi fins que possible et une plus grande facilité pour les gestes de navigation.

La version classique du P60, ici présentée en noir, a un écran plat.

La présentation officielle pour le marché chinois est attendue pour la fin du mois de mars. Reste à savoir quand il sera ensuite disponible en France et à quel prix.