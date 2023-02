iPhone 14 : 13% de promotion et 113€ remboursés, c'est LE bon plan pour avoir le dernier iPhone pas cher !

L'iPhone 14 est le dernier smartphone haut de gamme d'Apple, sorti à la fin de l'année 2022. Ce smartphone regroupe les dernières innovations de la marque à la pomme dans un design élégant et épuré. Il possède une très bonne fiche technique avec :

Un écran Super Retina doté d'une très bonne définition

doté d'une très bonne définition La puce A15 Bionic qui permet une utilisation intense du smartphone sans surchauffe

qui permet une utilisation intense du smartphone sans surchauffe De nouveaux capteurs photos pour des prises de vues plus détaillées et lumineuses

Une meilleure autonomie que ses prédécesseurs et 50% de recharge en 30 minutes

Quel look pour l'iPhone 14 ?

Cinq couleurs différentes sont proposées pour l'iPhone 14 : Noir, Blanc, Violet, Bleu et Rouge. Il pèse 172 g et a pour dimensions 146,7 x 71,5 x 7,8 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister à la poussière et présente une protection contre l'eau. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Cet appareil peut embarquer les cartes nano SIM + eSIM. L'iPhone 14 est un smartphone doté d'un écran OLED Super Retina de 2532 X 1170 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et de 6,1 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

Un appareil photo avec trois objectifs

Trois modules photos sont présents sur l'iPhone 14, deux modules arrière et un module frontal. L'objectif principal possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.5. En ce qui concerne le second objectif arrière, il intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté, lui, de 12 Mpx de résolution. Par le biais de ce mobile, lisez ou enregistrez vos vidéos en 4K@60 IPS. Ce mobile se caractérise par un stabilisateur optique.

Performances et endurance

Sous le capot, ce portable est équipé de la puce A15 Bionic. Ce SoC est équipé d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Apple GPU. La RAM de ce SoC est de 4 Go. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). Le mobile utilise la version iOS 16. Sa batterie de 3 279 mAh de capacité est compatible avec une charge rapide de 20 W.