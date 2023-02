Samsung Galaxy S22 Ultra : 37% de réduction, son prix s'effondre après la sortie du Samsung Galaxy S23 Ultra !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est sorti en 2022 pour concurrencer l'iPhone 13 Pro. Ce smartphone haut de gamme bénéficie des meilleures composants de Samsung à l'époque et est, encore aujourd'hui, un des smartphones les plus puissants. Considéré comme l'un des meilleurs smartphones pour la photographie, le S22 Ultra est ultra-polyvalent et bénéficie d'une très belle fiche technique :

Un écran AMOLED de 6,8 pouces , QHD+, très lumineux

, QHD+, très lumineux Une puce Exynos 2200 compatible 5G accompagné de 8Go de RAM

compatible 5G accompagné de Des capteurs photos exceptionnels, il est le meilleur photophone de 2022

Une grande autonomie de 5000 mAh et la charge rapide 45W

Ce grand smartphone est vendu avec le stylet S Pen qui permet un contrôle plus précis pour certaines applications. Ce smartphone exceptionnel baisse fortement de prix après l'annonce de la sortie du S23 Ultra, c'est l'occasion parfaite pour s'en saisir ! Sorti au prix de 1259€, il est désormais au prix de 777,46€ chez Rakuten ! De plus profitez de la livraison gratuite ainsi que de 62,99€ en bon d'achat.

Un portable avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy S22 Ultra est disponible en quatre coloris différents (Noir, blanc, vert et bordeaux). Il a un poids de 229 g et mesure 163,3 x 77,9 x 8., 9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. Le mobile dispose d'emplacements pour les cartes nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du Galaxy S22 Ultra, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle AMOLED 2x avec une définition de 1440 X 3200 px, 6,8 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Galaxy S22 Ultra : Meilleur photophone 2022

Voilà quelques infos qui intéresseront les amateurs de photographie : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy S22 Ultra, quatre à l'arrière et un module frontal pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté de 108 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière propose, lui, 10 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 10 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f2. 4. Au niveau de l'objectif avant, il est doté d'une résolution de 40 Mpx. Lisez ou réalisez vos clips vidéo en 8K@24 fps.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Samsung

Sous le capot, ce mobile est doté d'une puce Exynos 2200. Cette puce est également équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. L'appareil intègre une puce graphique Xclipse 920. La RAM de ce dernier est de 8 Go. Sur le plan du réseau et de la connectivité, le portable est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. La version Android 12 est installée sur l'appareil. Côté autonomie, sa batterie de 5 000 mAh de capacité se recharge avec la charge sans fil ou une charge rapide de 45 W.

Ce smartphone est une version américaine compatible avec les opérateurs français, pour en savoir plus, découvrez notre guide sur les versions chinoises, américaines et européennes des smartphones.