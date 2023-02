Honor Magic 5 Lite : le nouveau roi du milieu de gamme est là !

Design fin et ultra léger

Bien plus compact que son prédécesseur direct, le Honor Magic 4 Lite, le Magic 5 Lite de Honor donne tout son sens au suffixe « Lite » de son appellation. Ce nouveau smartphone s’offre en effet une vraie cure minceur, affichant des dimensions de 161,6 x 73,9 mm (contre 166 x 73,9 mm pour son aîné) pour seulement 7,9 mm d’épaisseur.

En main, le Honor Magic 5 Lite est donc plus confortable et s’installe agréablement dans le creux. Il se révèle par ailleurs, particulièrement léger avec ses 175 grammes ; c’est 14 grammes de moins que le Magic 4 Lite ! Une véritable prouesse quand on sait que le fabricant a conservé une qualité de matériaux irréprochable, mais qu’en plus, le nouveau venu embarque une batterie théoriquement plus lourde.

Visuellement, le Honor Magic 5 Lite est assez proche de son aîné, même si l’on remarque assez vite les changements majeurs comme l’incurvation de l’écran sur les bords latéraux, une caractéristique généralement réservée aux modèles haut de gamme. Autre changement notable : le nouveau design du bloc de photo qui ajoute au raffinement de l’ensemble.

De l’AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Naturellement plus petit que celui de son aîné (6,7 pouces contre 6,81 pouces), l’écran du Honor Magic 5 Lite conserve un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, mais repose sur une dalle AMOLED ! Contrairement au Magic 4 Lite qui est, pour sa part, doté d’une dalle LCD, le nouveau smartphone de Honor sera donc équipé comme un modèle haut de gamme. Un upgrading intéressant qui permettra donc de profiter de contrastes infinis et d’une expérience visuelle optimale. Sur ce segment, c’est un vrai plus !

De nouveaux capteurs pour la photo

L’autre évolution intéressante concerne l’équipement photo du Honor Magic 5 Lite. Logés dans la bande sombre d’un anneau ouvert, les trois capteurs arrière du nouveau smartphone de la marque chinoise s’annoncent plus efficaces que leurs prédécesseurs. On a en effet un triple module de 64+5+2 mégapixels respectivement pour un grand-angle, un ultra grand-angle et un objectif macro. On note donc le retour d’un capteur ultra grand-angle (absent sur le modèle précédent). C’est la garantie de clichés plus nets, plus détaillés et plus lumineux que ceux délivrés par le Magic 4 Lite.

Plus de deux jours d’autonomie !

Sous la coque, la puce Snapdragon 695 5G du Honor Magic 4 Lite est de retour, couplée à 6 Go de RAM (+ 5Go de RAM virtuelle grâce à la technologie HONOR RAM Turbo) et un stockage interne de 128 Go. Gravé en 6 nm, ce processeur compatible 5G offre des performances bien au-dessus de la moyenne. Il assure par ailleurs une bonne gestion de la batterie de l’appareil. Cette dernière offre 5100 mAh (contre 4800 mAh) de capacité et peut ainsi tenir plus de deux jours en utilisation courante. Cette excellente autonomie est un véritable atout et une première pour un Smartphone au design si fin. Quant à la vitesse de charge, elle est ramenée à 40 W sur ce modèle, de quoi profiter en seulement 10 minutes de charge, par exemple de 5.30 heures de vidéos YouTube ou encore 4.20 heures de TikTok.

Honor Magic 5 Lite : le meilleur rapport qualité/prix du moment !

Avec un prix d’entrée à 379 €, le Honor Magic 5 Lite a tout du flagship killer que tout le monde va s’arracher. Ne ratez donc surtout pas la promo de lancement afin de précommander votre nouveau smartphone en profitant de nombreux avantages.