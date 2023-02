Le prochain smartphone Samsung Galaxy A54 5G passe les certifications pour un lancement imminent

Le futur téléphone portable Samsung Galaxy A54 5G est appelé à remplacer l’actuel Galaxy A53 5G dans les rayons des différentes boutiques, chez les opérateurs et en ligne. Sa commercialisation est attendue pour les prochaines semaines vu qu’il est en train de passer les certifications nécessaires avant sa mise sur le marché. Il porte le numéro de modèle SM-A546B/DS ou SM-A546E/DS, selon le pays. Si on sait qu’il est passé dans les mains des experts de certification, la fiche ne donne pas d’indication sur les caractéristiques techniques de ses composants.

À quelle fiche technique peut-on s’attendre ?

Si le passage dans les organismes de certification ne nous apprend pas grand-chose, d’autres indiscrétions nous sont tout de même parvenues. En effet, il semble que le Samsung Galaxy A54 5G utilise un écran AMOLED de 6,4 pouces (contre 6,5 pouces pour le Galaxy A53 5G) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarquerait une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 25 watts. Il serait animé par la nouvelle puce Samsung Exynos 1380 contre Exynos 1280 sur son prédécesseur avec 8+128 Go ou 8+256 Go. Pour les photos, il faudrait compter sur une configuration de 50+12+5 mégapixels alors que le Galaxy A53 5G propose un bloc de 64+12+5+5 mégapixels. La caméra à selfie serait toujours un module de 32 mégapixels. Le smartphone serait animé par Android 13 avec une surcouche logicielle One UI 5.

Le Galaxy A54 5G 8+128 Go serait proposé entre 530 et 550 € alors que la version 8+256 Go serait disponible entre 590 et 610 €.

Le Galaxy A34 5G en approche aussi ?

L’année dernière, le Galaxy A53 5G était présenté en même temps que le Galaxy A33 5G avec des designs très proches. Il est possible que le Galaxy A43 5G, successeur du Galaxy A33 5G, pointe aussi le bout de ses antennes d’ici peu. Il se murmure qu’il pourrait utiliser un écran AMOLED 90 Hz sur 6,6 pouces animé par un chipset Samsung Exynos 1280 avec 6 Go de mémoire vive et une batterie de 5000 mAh avec une charge maximale à 25 watts.

Le capteur photo principal serait un module de 48 mégapixels et il y aurait un capteur de 13 mégapixels à l’avant, au niveau d’une encoche pour se prendre en selfie. Des prix ont même été avancés : la version 6+128 Go serait proposée entre 410 et 430 € tandis que la configuration 8+256 Go serait disponible entre 470 et 490 €.