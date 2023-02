Xiaomi 12 : Le haut de gamme Xiaomi est en promo incroyable avant la sortie de son remplaçant !

C'est le moment idéal pour s'offrir l'un des meilleurs smartphone de Xiaomi pour un prix très réduit ! Le Xiaomi 12 est à un prix cassé peu de temps avant la sortie du Xiaomi 13. Ce dernier devrait sortir pour un prix de 999€ avec une très belle fiche technique. Mais lorsque pour la moitié de ce montant vous pouvez vous offrir le Xiaomi 12 qui possède une excellente fiche technique également, ça donne matière à réflexion ! En effet pour la moitié du Xiaomi 13 ou du dernier iPhone vous avez un smartphone doté :

D'un écran AMOLED de 6,28 pouces Full HD+

D'une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 , une des plus puissantes sur le marché encore aujourd'hui

, une des plus puissantes sur le marché encore aujourd'hui 8 Go de RAM , 256Go de stockage

, 256Go de stockage Triple capteur photo arrière 50+13+5 Mpx et capteur frontal de 32 Mpx, une très bonne qualité photo

et capteur frontal de 32 Mpx, une très bonne qualité photo D'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide de 67W (0% à 55% en 15 minutes)

Un smartphone haut de gamme qui possède encore une très bonne durée de vie pour un prix très compétitif ! Actuellement son prix passe à seulement 477,76€ ! Une très belle promotion pour un smartphone aussi performant sorti au prix de 909€ en début 2022.

Un smartphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le 12 est disponible en quatre couleurs différentes (noir, bleu, vert et rose). Il pèse 180 g et a pour dimensions 152.7 x 69.9 x 8.16 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Cet appareil accepte uniquement une carte nano SIM. Les 12 est un smartphone doté d'un écran Amoled d'une diagonale de 6,28 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Quel appareil photo pour ce Xiaomi ?

Voici quelques infos qui intéresseront les amateurs de photographie : les 12 embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière possède 13 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Pour ce qui est de l'objectif frontal, il est doté de 32 Mpx de résolution. Ce portable se caractérise par un stabilisateur électronique. Du côté des clips vidéo, le mobile est capable d'enregistrer en 8K@24 fps.

Quelle endurance et quelles performances pour le Xiaomi 12

Le mobile embarque une puce Snapdragon 8 Gen 1, épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 730. D'un point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). L'appareil utilise Android 12. Sa batterie est équipée d'une capacité de 4 500 mAh. Pour charger votre portable à tout moment, vous pouvez opter pour la charge sans fil et la charge rapide 67 W.