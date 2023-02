Avec une remise de 28%, le Google Pixel 6a est à prix imbattable !

Le Googe Pixel 6a à prix canon

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour un smartphone 5G pas cher ? Nous avons trouvé une bonne affaire qui devrait vous permettre de changer de smartphone et passer à la vitesse supérieure dès aujourd'hui ! Récent et offrant d'excellentes performances, le Google Pixel 6a voit son prix chuter chez Amazon. Ce Smartphone Google est effectivement au meilleur prix chez le géant du e-commerce. Avec une réduction immédiate de -28%, son prix passe de 459€ à 330.71€ seulement. Vous réalisez ainsi une économie de 128.29€ sur l'achat de ce téléphone compatible 5G. Le Pixel 6a vendu à 330.71€ sur Amazon est disponible en coloris charbon et dans la limite des stocks disponibles.

Ergonomie du Google Pixel 6a

Le Google Pixel 6a pèse 178 g et a pour dimensions 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre les poussières et l'eau. Au niveau de la connectique, il comporte un port USB Type-C 3.1. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM + eSIM sur votre appareil. Ce Smartphone de Google, est équipé d'un écran AMOLED d'une diagonale de 6,1 pouces, de 60 Hz de taux de rafraîchissement et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Un appareil photo avec trois objectifs

Trois modules photos sont présents sur le Pixel 6a, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.7. Le second objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est de l'objectif avant, il intègre une résolution de 8 Mpx. Le Pixel 6a vous permettra par ailleurs de filmer vos clips vidéo en 4K@60 IPS.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Pixel 6a ?

Sous le capot, le mobile opte pour une puce Tensor. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Ce SoC est également doté d'une puce graphique Mali G78 MP20. Ce dernier offre un espace de 6 Go de RAM. Sur le plan réseau et connectivité, le portable intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. L'appareil fonctionne avec la version Android 12. Côté endurance, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 4 410 mAh. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, profitez de la charge rapide 18 W.