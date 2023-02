Source Mobile : craquez pour ce forfait mobile compétitif, éco-responsable et solidaire de Bouygues Telecom

Aujourd'hui, l'utilisation d'un forfait mobile est devenue une nécessité pour rester connecté à notre monde en constante évolution. Cependant, avec l'essor de la technologie, l'impact environnemental et social de notre consommation numérique est de plus en plus préoccupant. C'est pourquoi Bouygues Telecom a décidé de lancer son premier forfait mobile responsable et solidaire, Source Mobile.

Pourquoi craquer pour le forfait responsable et solidaire de Source Mobile ?

Avec un prix mensuel de seulement 10 € pour 40 Go, le forfait Source Mobile de Bouygues Telecom est sans aucun doute une offre très compétitive sur le marché. Mais ce n'est pas tout, ce forfait mobile est également sans engagement et sur le réseau Bouygues Telecom, ce qui garantit une qualité de service optimale.

Le forfait est également bloqué et rechargeable. Si vous utilisez tous vos gigas, vous pouvez facilement en ajouter en payant 2 € par tranche de 5 Go supplémentaires. Et si vous n'utilisez pas tous vos gigas, vous pouvez les convertir en dons pour soutenir les associations de votre choix.

En effet, chaque mois, vous pouvez transformer vos gigas non consommés en dons pour soutenir les associations que vous souhaitez. Pour chaque gigaoctet économisé, vous obtenez 20 gouttes, et ces gouttes sont ensuite converties en dons pour soutenir les associations partenaires de Lilo, le partenaire de Source Mobile. Lilo est un moteur de recherche solidaire qui reverse 50% de ses revenus publicitaires à des projets sociaux et environnementaux.

Avec Source Mobile, vous pouvez donc faire du bien tout en utilisant votre téléphone portable. En contribuant aux associations partenaires de Lilo, vous pouvez aider à protéger l'environnement, soutenir la recherche médicale, ou encore aider les animaux en difficulté.

Pour utiliser Source Mobile, vous n'avez pas besoin de changer de numéro. Vous pouvez facilement transférer votre numéro actuel vers Source Mobile, et gérer tout votre forfait depuis votre application Source. Vous pouvez suivre votre consommation, recharger votre forfait si nécessaire, et convertir vos gigas non consommés en dons en quelques clics.

Un forfait mobile compétitif, éco-responsable et solidaire

Source Mobile est donc une solution idéale pour ceux qui cherchent un forfait mobile compétitif, éco-responsable et solidaire. Il est apprécié pour sa capacité à allier plaisir et bienfaisance ! Ce forfait mobile sans engagement vous permet de profiter chaque mois de :

40 Go de données mobiles en France et 10 Go en Europe et dans les DOM ;

le réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom qui garantit une excellente qualité de connexion ;

des appels et SMS/MMS illimités vers et depuis la France, l'Europe et les DOM.

En choisissant Source Mobile, vous faites un petit geste qui peut avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Alors, pourquoi ne pas passer à Source Mobile dès maintenant et contribuer à faire du bien ?