Xiaomi 13 vs Xiaomi 12 : les différences

Entre le Xiaomi 12 et le Xiaomi 13, la marque a revu le design. En effet, si le précédent modèle avait des profils arrondis, ce n’est plus du tout le cas pour le nouveau qui dispose de côtés très plats faisant penser à ceux que l’on trouve sur les derniers iPhone, une idée renforcée par le côté brillant arboré sur le Xiaomi 13. Les deux disposent d’un écran totalement plat à l’avant. La partie arrière revient sur les profils, ce qui n’est pas le cas sur le Xiaomi 13 proposant tout de même une partie légèrement arrondie pour proposer une très bonne prise en main. Le bloc d’optiques à l’arrière est nettement plus visible sur le nouveau modèle avec une partie carrée noire intégrant les 3 capteurs et le flash, parfaitement symétrique.



Pour le Xiaomi 12, le module de capteurs est un peu plus discret proposant une plaque dans le même ton que le reste du dos et les objectifs alignés verticalement, le principal étant positionné tout en haut. Le nouveau Smartphone Xiaomi 13 fait nettement plus classe que son prédécesseur.

Le Xiaomi 12 fait 180 grammes contre 185 grammes pour le Xiaomi 13. Ce dernier est très légèrement plus large : 71,5 mm contre 69,9 mm. Il est aussi un tout petit peu plus fin proposant un profil de 8 mm contre 8,16 mm. Ils ont quasiment la même hauteur, soit 152,7 et 152,8 mm.

Un chipset plus puissant, plus efficient, une étanchéité un écran légèrement plus grand

Alors que le Xiaomi 12 embarque la puce la plus véloce de 2022, son successeur profite du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 annoncé en fin d’année et dont sont dotés les modèles les plus haut de gamme de 2023. Les performances sont supérieures pour le nouveau modèle et il est aussi plus efficient pour permettre une meilleure autonomie.

Les deux sont proposés avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. L’autre grande différence est située au niveau de l’écran. En effet, le Xiaomi 13 est équipé d’une surface d’affichage légèrement plus grande, 6,36 pouces en diagonale contre 6,28 pouces pour son prédécesseur. Il est aussi plus lumineux.

Le Xiaomi 13 est totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière puisqu’il est certifié IP68, ce qui n’est pas le cas du Xiaomi 12.

Y a-t-il des différences sur les capteurs photo ?

Enfin, le Xiaomi 13 propose une configuration de capteurs photo plus avancée que le Xiaomi 12. En effet, il bénéficie d’un capteur de 50 mégapixels stabilisé optiquement, ce qui n’est pas le cas du précédent. Il est associé à un capteur de 12 mégapixels contre un module de 13 mégapixels sur le Xiaomi 12. En plus, on peut compter sur un téléobjectif de 10 mégapixels stabilisé optiquement permettant de faire un zoom optique 3,2x dont est dépourvu son prédécesseur disposant d’un capteur de 5 mégapixels servant aux prises de vue en mode macro, c’est-à-dire proche du sujet. Lors de sa sortie, le Xiaomi 12 était proposé à 899 € alors que son successeur est disponible pour 999 €.