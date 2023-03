Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G, Samsung renouvelle son offre et monte légèrement en gamme

En plus de renouveler son offre d’entrée de gamme avec les nouveaux Galaxy A14 et Galaxy A14 5G, Samsung vient également d’annoncer le lancement des modèles Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G venant remplacer, respectivement les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G. Ceux-ci proposent des designs communs qui s’harmonisent avec le reste des autres séries déjà annoncées par le géant sud-coréen. En effet, ils profitent de lignes épurées et d’un dos qui l’est tout autant avec des capteurs qui semblent juste posés sur la surface arrière de l’appareil. En outre, on peut également compter sur la reprise du coloris à la fois sur les profils, mais également autour des objectifs des caméras. Le dos du Galaxy A54 5G est en verre protégé par la technologie Corning Gorilla Glass 5 alors qu’il est en plastique pour le Galaxy A34 5G.

Une fiche technique améliorée pour le Galaxy A54 5G

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A54 5G profite de plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. En effet, il est animé par le nouveau chipset Samsung Exynos 1380 contre un Exynos 1280 pour le précédent avec 8 Go de mémoire vive et la possibilité d’en ajouter autant en mode virtuel, le cas échéant. Les capacités de stockage sont de 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie. L’écran du Galaxy A54 5G est légèrement plus petit que celui du Galaxy A53 5G puisqu’il fait 6,4 pouces contre 6,5 pouces précédemment, pour une définition identique, 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximum de 120 Hz. L’avantage est que Samsung revendique une plus forte luminosité, de 1000 cd/m² contre 800 cd/m² pour le précédent.

Pour les photos, le Galaxy A54 5G embarque un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Il y a également un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 5 mégapixels pour les photos en mode macro.

Pour les selfies, le Galaxy A54 5G utilise une caméra de 32 mégapixels, comme le précédent. Le téléphone est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh pouvant supporter la charge à 25 watts. Le lecteur d’empreinte digitale est sous l’écran. Le mobile est compatible 5G, Wi-Fi 6 et, une première pour la gamme A, il supporte la technologie eSIM pour dématérialiser la carte SIM. Il peut bien entendu accueillir une ou deux cartes SIM physiques aussi. Le mobile a une épaisseur de 8,2 mm. Comme son prédécesseur, le Galaxy A54 5G est certifié IP67, donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A54 5G est disponible pour un prix de 499 € en version 8+128 Go ou pour 549 € dans la configuration 8+256 Go. Jusqu’au 30 avril 2023, Samsung propose une offre de lancement avec une paire d’écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 offerte pour tout achat d’un Galaxy A54 5G. En plus, recevez 2 mois d'accès gratuits à YouTube Premium et 3 mois d'essai pour Spotify Premium.

Quelle fiche technique pour le Galaxy A34 5G ?

Le Galaxy A34 5G, pour sa part, propose un écran de 6,6 pouces sur une dalle AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence maximale de 120 Hz. Samsung annonce une luminosité maximale de 1000 cd/m². Il y a une encoche pour abriter le capteur frontal de 13 mégapixels pour se prendre en selfie.

Au dos, on peut compter sur un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement. Il y a aussi un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 5 mégapixels pour les photos en mode macro, c’est-à-dire, très proche du sujet.

Le téléphone est compatible 5G, Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. On peut compter sur un son stéréo, comme sur le Galaxy A54 5G avec une compatibilité Dolby Atmos. Le mobile est animé par la puce MediaTek Dimensity 1080 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et la possibilité d’en ajouter autant en mode virtuel. Il est proposé avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage extensibles, via une carte mémoire micro SD. On peut compter sur une certification IP67. Il est décliné en 4 coloris : graphite, lime, argenté ou lavande. Animé par Android 13, Samsung promet 4 ans de mises à jour du système et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A34 5G est disponible pour un prix de 399 € en version 6+128 Go ou pour 469 € dans la configuration 8+256 Go. Jusqu’au 30 avril 2023, Samsung propose une offre de lancement avec une paire d’écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 offerte pour tout achat d’un Galaxy A34 5G. En plus, recevez 2 mois d'accès gratuits à YouTube Premium et 3 mois d'essai pour Spotify Premium.