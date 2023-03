Samsung Galaxy S23 Ultra : 300€ de réduction et un code promo pour le meilleur smartphone du moment !

Le meilleur smartphone du moment, le Samsung Galaxy S23 Ultra, est disponible en réduction chez Rakuten. Sorti au prix de 1419€ dans sa version 256Go de stockage, Rakuten vous fait bénéficier d'un prix incroyable et d'un code promo : PATRICK17. Une promotion incroyable de 300€ pour un smartphone aussi récent, c'est du jamais-vu ! Un prix qui reste tout de même très important, mais avec cet investissement vous bénéficiez du meilleur smartphone Samsung du moment ! Sa fiche technique est incroyable et il restera performant durant des années :

Ecran AMOLED QHD+ , 120hz de 6,8 pouces

, 120hz de 6,8 pouces Puce Snapdragon 8 Gen 2 , la plus puissante du moment

, la plus puissante du moment 4 capteurs photos, dont 1 de 200Mpx !

Filme en 8K à l'arrière, 4K à l'avant

à l'arrière, 4K à l'avant Plus d'une journée d'autonomie avec sa batterie de 5000 mAh

avec sa batterie de 5000 mAh Charge rapide 45W

Bref ce smartphone possède toutes les qualités indispensable d'un smartphone ultra haut de gamme et cette offre vous permet d'économiser 300€ sur ce bijou de technologie.

Un portable avec un écran haute qualité

Le Galaxy S23 Ultra est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes : Crème, Noir, Vert et Lavande. Il a un poids de 233 g et a pour dimensions 163,4 x78, 1x8, 9mm mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre les poussières et l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. Ce mobile est dual SIM (nano SIM). Le smartphone Galaxy S23 Ultra est équipé d'un écran Amoled d'une définition de 3088 X 1440 px, de 6,8 pouces de diagonale et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Quelles performances et quelle endurance pour ce Galaxy S23 Ultra

En ce qui concerne les performances, nous retrouvons la puce Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,36 GHz. Elle intègre par ailleurs une puce graphique Qualcomm Adreno 740. Du côté RAM, cette dernière offre un espace de 8 Go. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. Android 13 est installé sur le portable. Sur le plan de l'autonomie, il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide (45 W).

Photos et vidéos

Voici quelques informations qui intéresseront les passionnés de photographie : quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S23 Ultra, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 200 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.7. Au niveau du deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part de 10 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant est doté quant à lui d'une résolution de 12 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Du côté des clips vidéo, le mobile peut enregistrer en 8K@30 fps.