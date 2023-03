Incroyable : ces deux forfait mobiles 100Go sont à prix cassés et pas seulement la première année !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile sans engagement et avec une grande quantité de données mobiles, ne cherchez pas plus loin. Cdiscount Mobile et YouPrice proposent des offres attractives de 100Go à des prix abordables et sans condition de durée.

Cdiscount Mobile : le forfait mobile 100Go à 9,99€ par mois et pas que la 1ère année

Cdiscount Mobile propose une offre de 100Go à 9,99€ par mois, et contrairement à de nombreuses autres offres, ce prix ne change pas après la première année. Il s'agit d'un forfait sans engagement de durée, qui comprend 100 Go de données mobiles sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France. Les utilisateurs peuvent également appeler et envoyer des SMS et MMS en illimité en métropole. Cette offre vous accompagne également lors de vos voyages depuis l'UE et DOM, vous pourrez en effet utiliser 8Go de données mobiles en UE et DOM, avec des appels, SMS et MMS illimités.

YouPrice : l'abonnement Le Plus de 100 à 140Go à partir de 13.99€ par mois

YouPrice propose une formule flexible en termes de consommation internet, avec son forfait Le Plus qui débute à partir de 13.99€ par mois pour 100Go. Les utilisateurs peuvent choisir entre le réseau Orange ou SFR, et le forfait est sans engagement de durée et à prix fixe garanti. Les paliers de consommation sont les suivants :

jusqu'à 100Go pour 13.99€,

entre 100 et 120Go pour 16.99€

entre 120 et 140Go pour 19.99€.

De plus, la 5G est disponible en option à 5€. En plus des données mobiles en France, cet abonnement inclut les appels, SMS et MMS illimités. Pour les utilisations en Europe et DOM, cette offre comprend 20Go de données mobiles par mois, avec des appels, SMS et MMS illimités.