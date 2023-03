Les caractéristiques techniques du prochain POCO F5 Pro en fuite, il est très puissant

La gamme de smartphones POCO s’étoffe au fil des mois et d’ici la fin du mois d’avril, elle devrait accueillir un nouveau modèle. Il s’agit du POCO F5 Pro, un smartphone Premium qui vient de faire l’objet d’une fuite. La plupart de ses caractéristiques techniques ont effectivement été publiées sur le réseau social Twitter par une personne très bien renseignée et qui a déjà un très bon bilan.

Selon Yogesh Brar, le prochain POCO F5 Pro utiliserait un écran avec une dalle AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels sur une diagonale de 6,67 pouces. L’écran aurait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum, ce qui devrait lui permettre d’offrir des défilements fluides pour les longues pages des sites Internet ou des murs des réseaux sociaux. Le mobile serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 proposant d’excellentes performances et il y aurait deux configurations possibles. La première embarquerait 8 Go de mémoire vive alors que la deuxième proposant 12 Go de RAM, les deux disposant d’une capacité de stockage interne de 256 Go.

Le POCO F5 Pro serait animé par une batterie ayant une capacité de 5500 mAh, ce qui devrait lui apporter une belle autonomie. Elle supporterait une charge à 67 watts.



Xiaomi Redmi K60, dont le design serait similaire au POCO F5 Pro

Pour prendre des photos, souvent le parent-pauvre des mobiles POCO F5 Pro préférant miser sur les performances et la puissance de calcul. Effectivement, la configuration est intéressante mais date un peu. L’appareil disposerait d’un module principal stabilisé optiquement pour limiter les bougés avec 64 mégapixels. Il y aurait un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle tandis qu’une caméra de 2 mégapixels et là pour faire des photos en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet.

Le smartphone aurait un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour authentifier le propriétaire. Il produirait un son stéréo depuis deux haut-parleurs et serait animé par Android 13 avec une surcouche logicielle MIUI 14.

Nous verrons d’ici quelques semaines si la marque tease son prochain lancement, qui pour ce modèle, serait fixé au mois d’avril. Si ces caractéristiques s’avèrent exactes, il reste à connaître son prix qui devrait être particulièrement attractif.