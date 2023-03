Google Pixel 7 : Pour son anniversaire ce marchand casse le prix de cet excellent smartphone haut de gamme pour le passer à moins de 450€ !

Le Google Pixel 7 profite d'une promotion incroyable et tombe à son prix le plus bas chez Aliexpress. Le site fête son anniversaire en cassant complètement les prix des plus grandes marques. Le Google Pixel 7 passe à seulement 449€ chez eux contre 550€ en moyenne chez la concurrence. C'est un prix complètement fou, la promotion est valable jusqu'au 27 Mars, alors foncez !

L'un des meilleurs photophones du moment est à un prix incroyable seulement chez Aliexpress, le Google Pixel 7 passe à seulement 449€ alors que c'est un smartphone très puissant et récent. Sa fiche technique est impressionnante et ses capacités photo sont exceptionnelles. La fiche technique de ce smartphone Google est très bonne pour un prix aussi bas :

Écran OLED Full HD+ de 6,3 pouces

Puce Google Tensor G2

8Go de RAM

Des capacités photos exceptionnelles avec son double capteur 50 Mpx

Filme en 4K

Autonomie très confortable de plus de 24h avec sa batterie de 4335 mAh

C'est clairement le meilleur smartphone Android pour moins de 450€ actuellement, alors profitez de cette promotion avant qu'il ne soit trop tard ! Sorti au prix de 649€ en Septembre 2022, le voir déjà à 200€ de moins, c'est une excellente offre !

En comparaison avec les meilleurs offres du moment chez d'autres sites marchands :

Design et écran

Le Pixel 7 est proposé à l'achat en trois coloris différents (noir, blanc et vert). Il pèse 197 g et mesure 115,6 x 73,2 x 8.7 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Sur le plan de la connectique, il inclut un port USB Type-C 3.2. L'appareil est dual SIM (nano SIM + eSIM). Le smartphone Pixel 7 est équipé d'un écran OLED de 90 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,3 pouces et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Quelles performances et quelle endurance pour le dernier Google Pixel 7

Quant aux performances, le mobile opte pour la puce Google Tensor G2. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi qu'une puce graphique ARM Mali G710. La RAM de ce dernier est de 8 Go. Du côté de la connectivité et du réseau, le portable est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. L'appareil utilise Android 13. Côté autonomie, sa batterie de 4 355 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide (30 W) ou la charge sans fil.

Un appareil photo avec trois objectifs

Le Pixel 7 embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Au niveau du second objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 10 Mpx. Par le biais de ce mobile, vous pourrez lire ou éditer vos vidéos en 4K@60 IPS. Ce portable embarque par ailleurs un stabilisateur optique pour vous assurer d'excellentes prises vidéo. De plus profitez des fonctionnalités de retouches photos intuitives avec la "gomme magique" du Google Pixel 7.