Découvrez vite la Série Limitée 30 Go chez SFR : un forfait mobile sans engagement à prix tout simplement irrésistible !

Alerte bon plan pour les abonnés box SFR (et pas seulement) ! L'opérateur au carré rouge vient de lancer une nouvelle offre mobile en série limitée à laquelle il vous sera bien difficile de résister. Au programme : la téléphonie illimitée et une belle enveloppe data - en France comme à l'étranger - combinée à un prix tout doux ! La rédaction LesMobiles vous dit tout sur cette bonne affaire à saisir vite avant qu'il ne soit trop tard !

Que comprend cette nouvelle offre mobile SFR en série limitée ?

Comme son nom l'indique, le forfait mobile 30 Go 4G+ de SFR inclut une belle enveloppe data de 30 gigas de données mobiles, utilisable en France métropolitaine sur le réseau 4G/4G+ de SFR. Profitez ainsi de la performance du réseau mobile de l'opérateur, qui couvre plus de 99 % de la population française… Avec SFR, restez connecté où que vous soyez ! Et si vous avez l'âme d'un baroudeur, cela tombe bien : vous bénéficiez également de 30 Go d'Internet depuis l'Europe et l'Outre-mer. Partez en vacances en Martinique ou en week-end à Rome sans vous poser de questions !

Côté téléphonie mobile, c'est très simple : les appels et SMS sont illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

En bref, avec cette Série Limitée signée SFR, surfez sur le web et sur les réseaux sociaux, jouez à vos jeux mobiles préférés, streamez vos programmes favoris et gardez le contact avec vos proches en toute sérénité !

Le nouveau forfait 30 Go de SFR : un prix tout doux pour les nouveaux clients et les abonnés box

Ce forfait mobile sans engagement est proposé aux nouveaux clients SFR au prix mini de 15,99 €/mois seulement pendant 12 mois, puis 21,99 €/mois.

Si vous êtes déjà client SFR pour une box Internet (Starter, Power ou Premium), l'offre est encore plus alléchante, puisque vous bénéficiez d'une remise mensuelle de 6 €. Le forfait 4G+ 30 Go vous est donc proposé au prix incroyable de 10,99 €/mois la première année et 16,99 €/mois au-delà. Difficile de trouver mieux !

À noter : cette série limitée n'est pas disponible pour les clients SFR déjà abonnés pour la téléphonie mobile.

Profitez de ce super bon plan pour changer de smartphone à budget maîtrisé !

Choisir un forfait mobile SFR, c'est s'assurer d'une belle qualité de service, d'un accueil en boutique physique pour échanger facilement avec un conseiller et d'un grand choix d'options pour moduler votre formule à loisirs. Mais c'est aussi bénéficier de tarifs préférentiels sur l'achat de votre nouveau smartphone ! L'opérateur vous permet en effet de combiner la souscription de votre offre mobile avec l'achat du petit bijou de votre choix à prix remisé. Par exemple, profitez en ce moment de jusqu'à 220 € d'avantages sur le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra (remboursement différé + bonus reprise de votre ancien appareil).

Le catalogue proposé par l'opérateur est large : que vous soyez plutôt Samsung, Apple, Xiaomi, Google ou encore Huawei, il y en a pour toutes les envies et tous les budgets. Une autre raison, s'il en fallait, de souscrire la série spéciale 30 Go chez SFR !

Je profite du forfait mobile 4G+ 30 Go en Série Limitée chez SFR