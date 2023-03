Samsung Galaxy A13 : Son prix s'effondre après la sortie du Galaxy A14, il est à moins de 150€ !

Profitez d'un excellent prix sur le Samsung Galaxy A13 ! Ce Samsung pas cher l'est encore moins avec cette promotion d'Amazon. Le Galaxy A13 est un smartphone idéal pour une utilisation courante peu intensive. Son énorme batterie et ses bonnes capacités globales sont appréciables. Avec sa bonne interface et son design ce smartphone conviendra à tous ! Ce n'est pas une machine de guerre, c'est sûr, mais pour une utilisation classique de votre smartphone, il fera largement le travail ! Son principal avantage est son prix très faible, seulement 141€ actuellement chez Amazon, alors profitez de ce prix extrêmement bas pour faire des économies !

Un téléphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy A13 est proposé à l'achat en deux couleurs différentes : noir et blanc. Il a un poids de 195 g et a pour dimensions 165.1 x 76.4 x 8.8 mm. Du côté des connecteurs, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le Galaxy A13 est doté d'un écran LCD avec 60 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,6 pouces et 1080 X 2408 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Performances et endurance : que nous offre ce Galaxy A13 ?

Pour ce qui est des performances, nous retrouvons une puce Exynos 850, épaulée par une RAM de 4 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. Au niveau du réseau et de la connectivité, le portable propose la 4G. La version Android 12 est installée sur l'appareil. Côté autonomie, il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone est doté de la charge rapide 15 W.

Quelles photos pour le Samsung A13?

Voici quelques informations qui intéresseront les passionnés de photographie : le Galaxy A13 embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un module frontal pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le dernier objectif arrière, il est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant est doté quant à lui de 8 Mpx de résolution. Cet appareil intègre par ailleurs un stabilisateur électronique. Sur le plan des clips vidéo, le portable est capable de capturer en 1080p.