Le téléphone portable à 50 ans, les évolutions et les modèles qui ont marqué leur époque

Le 3 avril 1973, à New York aux États-Unis, Martin Cooper, inventeur du téléphone portable, passait le tout premier appel mobile de l’histoire. Aujourd’hui, téléphoner est devenue l’une des très nombreuses fonctions possibles avec un mobile. Retour sur les évolutions et les modèles de téléphones portables qui ont marqué leur époque.

C’est avec un téléphone portable de 1,2 kg mesurant 22 cm de long que le premier appel a été passé par Martin Cooper, inventeur de l’appareil mobile. L’idée lui est venue en partie de la série Star Trek dans laquelle le fameux capitaine Kirk parlait avec son commutateur. Il a également été poussé par le développement des téléphones dans les voitures, mais dont l’usage l’embêtait, car cela voulait dire que les personnes restaient dans leur véhicule pour téléphoner.

Le premier téléphone portable était donc extrêmement encombrant. En outre, il fallait compter 10 heures pour recharger sa batterie qui lui permettait de passer des appels pendant seulement 35 minutes…

Du Bi-Bop au Razr

Depuis, les téléphones portables ont beaucoup évolué. L’un des premiers téléphones cultes a été le Bi-Bop, commercialisé en 1991 en France. Ce mobile devait utiliser les réseaux des bornes radio spécifiques pouvant à la fois émettre et recevoir des appels.

Capable d’accéder aux réseaux plus globaux, le Nokia 5110 a connu un vif succès. C’est l’un des téléphones les plus populaires de sa génération et était le premier à proposer le jeu Snake et pouvait changer sa coque à l’envi pour arborer différents coloris. En 1999, Ericsson créait la surprise en proposant le T28s. Ce mobile était doté d’un clavier qui pouvait se cacher grâce à une trappe en plastique qui s’ouvrait grâce à un bouton gâchette.

Le Nokia 3310 est également un téléphone culte. Il a été commercialisé dans les années 2000 et largement apprécié pour sa compacité, sa solidité et ses coques interchangeables.

En 2002, LG lance le LG Chocolate KG800. Ce téléphone mobile coulissant pour laisser apparaitre son clavier alphanumérique dessous son écran a séduit un très large public notamment grâce à son grand écran, l’intégration d’un capteur photo numérique et de sa possibilité de lire des titres de musique au format MP3.

Un an plus tard, Motorola dévoilait le téléphone portable à clapet Razr V3 aussi équipé d’un appareil photo et d’un lecteur audio, mais offrant surtout une extrême compacité lorsqu’il était replié.

Ça coulisse dans tous les sens

En 2007, Nokia propose le N95. Ce téléphone utilise le principe du coulissement de sa partie supérieure composée de l’écran et de la croix directionnelle pour faire apparaitre son clavier alphanumérique. Il est équipé d’un capteur photo et propose de nombreux jeux. C’est aussi cette année-là qu’Apple présente son premier iPhone, une révolution à l’époque puisqu’il s’agit d’un appareil qui propose un large écran tactile (3,5 pouces) en lieu et place du clavier. Il fonctionne grâce à un système d’exploitation, iOS qui permet d’installer des applications.

Un peu plus d’un an plus tard, Google lançait avec HTC le HTC Dream G1, le premier modèle de smartphone doté du système basé sur Linux, Android avec un écran tactile de 3,2 pouces coulissant et un clavier alphanumérique, mais également équipé d’un capteur photo de 3,15 mégapixels.

C’est à peu près la même période que la marque BlackBerry remporte un vif succès avec la famille des Curve. Ce téléphone doté d’un écran, d’un clavier complet et d’un trackball séduit un très large public, d’abord professionnel, mais aussi auprès des particuliers. La marque canadienne est alors à son apogée, mais cela représente aussi le début de la fin, voulant absolument garder son système, comme Apple alors qu’Android commence à être disponible chez de nombreuses marques.

BlackBerry tentera un retour avec le BB10 en 2013, mais sans succès avant de succomber à Android un peu plus tard avec le Priv, mais trop tard pour redresser la barre.

De larges écrans tactiles puis des pliants

Après cette période, les téléphones portables sont dotés de grands écrans tactiles. On pense notamment au Google Nexus One conçu en partenariat avec HTC, sorti en 2010. Samsung arrive sur le marché avec le premier Galaxy S, un mobile sous Android avec un processeur monocoeur de 1 GHz, 512 Mo de mémoire vive, un capteur photo de 5 mégapixels, une batterie de 1500 mAh et un écran, déjà AMOLED.

En 2014, LG créait la surprise en proposant le LG G Flex, le premier mobile avec un écran incurvé pour « épouser la forme du visage lors d’un appel ». Il n’a malheureusement pas rencontré son public, peut-être à cause d’un prix particulièrement élevé, 800 €.

Ensuite, le Samsung Galaxy S6 est le premier smartphone à disposer d’un écran incurvé comme on les connait maintenant, sur les deux côtés latéraux. Il inaugure également la batterie inamovible alors que jusqu’ici, il était possible d’enlever la batterie pour la changer facilement. Notez également que c’est l’un des premiers à proposer la charge sans fil, par induction.

Une à deux années plus tard, c’est la course à la plus belle photographie réalisée avec un téléphone mobile. Les fabricants commencent alors à se livrer une bataille sans merci sur les performances photo de leurs appareils, un combat qui est toujours d’actualité.

Présenté en février 2019, le Samsung Galaxy Fold est le premier smartphone pliant, mais il accuse quelques soucis de jeunesse souffrant de problème au niveau de son écran, il sortira finalement quelques mois plus tard à un peu plus de 2000 €. Depuis, plusieurs marques proposent des modèles similaires ou à clapet, comme le Galaxy Flip de Samsung.