Le forfait mobile 80Go à 9.99€ de YouPrice : une offre à ne pas manquer !

Vous recherchez un forfait mobile à petit prix et complet ? YouPrice vous propose son offre promotionnelle Le First spécial printemps avec 80 Go de données pour seulement 9,99 € par mois, valable sans engagement et sans durée minimale. Mais attention, cette offre prend bientôt fin !

Un forfait mobile économique et pratique

Vous cherchez un forfait mobile économique et pratique ? Le forfait Le First spécial printemps de YouPrice est un choix intéressant pour profiter d'un abonnement de téléphone illimité avec le plein de data à prix canon. Cette formule inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne. De plus, vous bénéficierez de 80 de données mobiles dans la métropole et de 16 Go de données incluses depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.

Une offre flexible et adaptable à vos besoins

Le forfait Le First spécial printemps de YouPrice est également flexible pour répondre à vos besoins. Vous pouvez choisir entre trois paliers de données mobiles : jusqu'à 80 Go à 9,99 €/mois, de 80 à 90 Go à 12,99 €/mois et de 90 à 100 Go à 14,99 €/mois. De plus, vous pouvez choisir le réseau de votre choix entre Orange et SFR pour une qualité de connexion optimale. Pour passer à la vitesse supérieure, YouPrice propose également la 5G en option payante à 5 €/mois. Vous pouvez ainsi profiter de la nouvelle technologie de réseau mobile ultra-rapide à partir de seulement 14,99 €/mois à condition de détenir un Smartphone 5G et être dans un lieu éligible à ce réseau de cinquième génération.

Mais attention, cette offre promotionnelle s'arrête ce lundi 3 avril à minuit. Profitez-en dès maintenant pour économiser sur votre facture mobile !