Google Pixel 7a, tout ce que nous savons à son sujet avant sa présentation officielle

Le marché des smartphones de milieu de gamme est plutôt vaste et toutes les marques sont présentes renforçant la notion de concurrence. Google fait partie de celles-ci et propose actuellement le Pixel 6a. Ce dernier propose un excellent rapport qualité prix et devrait être prochainement remplacé par le Pixel 7a. Plusieurs rumeurs jugées assez sérieuses se sont récemment fait entendre à son sujet.

Ainsi, selon @OnLeaks, le téléphone aurait un design plutôt similaire au Pixel 6a. Le choix des matériaux est incertain. L’actuel Pixel 6a profite d’un châssis en métal et il est possible que son successeur utilise de l’aluminium recyclé. Google pourrait toutefois préférer du plastique (recyclé aussi) pour réduire les coûts de fabrication de l’appareil et donc le proposer à un prix plus abordable. Ces dimensions seraient de 152,4x72,9 mm pour un profils de 9 mm. Celles-ci sont extrêmement proches de celles du Pixel 6a.

Le dos de l’appareil serait en polycarbonate, ce qui permettrait d’obtenir un téléphone assez léger.

Le site slashleaks.com pense savoir que le Pixel 7a sera décliné en 5 coloris : « Dinuguan Black », « Crispy Kale », « Mayo Cream », « Tide Orange » et « Vibrant Ube ».

Quelle fiche technique attendue pour le Pixel 7a ?

Selon plusieurs rumeurs, il semble que le smartphone Google Pixel 7a soit équipé d’un écran de 6,1 pouces avec une dalle AMOLED et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Cela représenterait une amélioration par rapport au Pixel 6a qui propose du 60 Hz. Pour fonctionner, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro lancés en fin d’année dernière profitent du chipset Google Tensor G2 et il est très probable que le Pixel 7a puisse en bénéficier aussi. Le géant américain proposerait ainsi d’excellentes performances pour un téléphone de milieu de gamme même s’il faut reconnaître que l’écart entre le Tensor du Pixel 6a et celui-ci n’est pas extraordinaire. Le chipset pourrait être associé à 8 Go de mémoire vive, ce qui représenterait une augmentation de 2 Go par rapport à son prédécesseur. Si de plus en plus de marques propose la possibilité d’étendre cette capacité de mémoire vive avec de la RAM virtuelle, ce n’est pas le cas des mobiles Google. Il y a donc très peu de chance que le Pixel 7a puisse le faire.

Une charge sans fil envisagée et des questions sur les capteurs photo

Si la capacité exacte de la batterie du Pixel 7a n’est pas encore connue, il se murmure qu’il pourrait être le premier de la série « a » à intégrer la charge sans fil. Toutefois, si elle est effective, elle devrait être limitée à une puissance très faible. Google ne propose pas de charge vraiment rapide vu que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro peuvent supporter un maximum de 30 watts, avec le chargeur qui va bien, sinon c’est du 23 watts, donc très loin des 120 watts des meilleurs dans ce domaine… Pour la charge sans fil, pour le moment, le « record » est à 50 watts. Il se dit que le Pixel 7a pourrait proposer la charge inversée, ce qui permettrait de recharger des écouteurs sans fil supportant la charge sans fil, comme ceux de la marque.

Pour les photos, le Pixel 6a utilise un capteur de 12,2 mégapixels doublement stabilisé et un 12 mégapixels pour les prises de vue en ultra grand-angle. Les capteurs du Pixel 7a font débat car certaines personnes pensent savoir qu’il sera doté d’un module de 50 mégapixels mais des données contraires ont été mises à jour laissant entendre d’autres rumeurs sur la présence d’un capteur de 64 mégapixels comme principal. Les informations ne sont pas claires sur le deuxième objectif alors qu’une caméra de 13 mégapixels est pressentie pour se prendre en selfie.

Toutes ces rumeurs sont à prendre avec les pincettes de rigueur dans ce cas et attendront d’être confirmées ou infirmées lors de la présentation officielle du Pixel 7a par Google, lors de la conférence Google I/O, le 10 mai prochain.