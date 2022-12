Des photos réalistes du prochain smartphone Google Pixel 7a publiées

Après les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google devrait annoncer l’arrivée du Pixel 7a. Une fois de plus, c’est le site SmartPrix qui publie les photos particulièrement réalistes de ce qui pourrait bien être le design du futur téléphone de milieu de gamme du géant américain.

Ce n’est un secret pour personne que Google travaille actuellement à la conception de son prochain smartphone de milieu de gamme, le Pixel 7a. Celui-ci doit venir succéder au Pixel 6a qui a été annoncé il y a plusieurs mois maintenant. Il viendra se positionner en dessous des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, plus récents et correspondants à des modèles Premium et haut de gamme. Il se murmure que le Pixel 7a pourrait proposer une fréquence de rafraîchissement supérieure à celle du Pixel 6a qui est de 60 Hz au maximum alors que la plupart des mobiles au moins de milieu de gamme offrent une fréquence plus élevée. Concernant son design, le site SmartPrix, avec le concours de @OnLeaks, a publié plusieurs photos particulièrement réalistes de ce qui pourrait être le prochain Google Pixel 7a. Les visuels sont le résultat d’informations recueillies depuis des sources qui semblent sûres.

Un dos très similaire au Pixel 7

En observant les photos publiées par le site, on se rend compte que le design du Pixel 7a, si c’est bien lui, est assez similaire à celui du Pixel 7. En effet, il propose une large bande au dos, comme ce dernier et permet d’intégrer les capteurs photo et il y a la même découpe pour laisser assez de place aux objectifs. Rappelons que le Pixel 7 Pro propose également ce principe, mais avec un capteur de plus et donc une découpe supplémentaire. Le flash LED est placé au même endroit qu’au dos du Pixel 7. Le smartphone aurait des dimensions de 152,4 x 72,9 mm pour un profil de 9 mm.

Le tour de l’appareil qui ne change pas par rapport aux autres modèles

Logiquement et comme les autres smartphones, le Pixel 7a aurait un haut-parleur et son port USB-C sur la tranche inférieure. Des rumeurs faisaient état de la présence d’un port audio jack pour brancher un casque, mais qui n’est pas présent sur les rendus proposés ici. Cela pourrait signifier qu’il ne sera pas possible de connecter directement n’importe quel casque à moins d’utiliser un adaptateur. À l’avant, l’écran présenterait des bords assez fins avec un menton un peu plus épais. Une perforation en haut au centre permet de placer une caméra frontale pour se prendre en selfie. Le tiroir à carte SIM est installé sur le profil gauche alors que les boutons pour la mise en veille et pour gérer le volume sont disponibles sur le côté droit de l’appareil.

Quelle configuration technique pour le Pixel 7a ?

Comme évoqué un peu plus haut, le Pixel 7a est attendu avec un écran AMOLED qui aurait une fréquence supérieure à 60 Hz donc à minima 90 Hz. Le mobile pourrait être animé par la puce Google Tensor. Il serait équipé d’un capteur photo Sony IMX787 de 64 mégapixels et d’un autre Sony IMX712 de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Rappelons que l’actuel Pixel 6a utilise un capteur photo principal de 12,2 mégapixels doublement stabilisé avec un autre capteur de 12 mégapixels. Il se murmure que le Pixel 7a pourrait proposer la charge sans fil à 5 watts ce dont n’est pas capable le Pixel 6a, une caractéristique réservée aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il se dit que le Pixel 7a pourrait être annoncé début 2023.