Bon plan : le forfait mobile Le Spring 100 Go de YouPrice est de retour à 9,99€ !

Avec le retour du printemps, YouPrice offre une occasion en or pour les consommateurs de data à la recherche d’un forfait pas cher. Le forfait mobile ajustable Le Spring est disponible à partir de 9,99€/mois pour 100 à 120 Go de data en 4G. Une belle opportunité pour profiter des beaux jours en restant connecté !

Le Spring : un maxi forfait qui s'ajuste à votre consommation

Le retour des beaux jours signifie plus de temps à l'extérieur et une plus grande envie de rester connecté où que vous soyez. Pour répondre à vos besoins, YouPrice propose le forfait mobile ajustable Le Spring à partir de 9,99 €/mois pour 100 à 120 Go de data en 4G, sur les réseaux Orange et SFR. C'est l'occasion idéale pour rester connecté à tout moment !

Grâce à ce forfait flexible et sans engagement, vous bénéficierez de nombreux avantages tels que des appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE. Vous aurez également accès à 16 Go de data depuis les DOM et l'Union européenne, ainsi qu'à 100 à 120 Go de données mobiles dans l'Hexagone. Cerise sur le gâteau, vous pourrez choisir le réseau Orange ou SFR dès la souscription.

En plus, comme il s’agit d'un forfait ajustable, le tarif s'adapte simplement à la quantité de données que vous consommez. Concrètement, cela donne :

9,99 €/mois jusqu'à 100 Go de data consommés ;

12,99 €/mois entre 100 et 110 Go de data consommée ;

14,99 €/mois entre 110 et 120 Go de data consommée.

Profitez de la 5G ultra rapide pour 5€ de plus par mois

Vous regardez des films en streaming et séries depuis votre téléphone ? YouPrice vous offre également la possibilité de profiter de la 5G avec son offre Le Spring pour seulement 5€ de plus par mois. Avec cette option, vous bénéficiez d'un débit bien plus rapide que la 4G pour seulement 14,99€ par mois, sans condition de durée. Notez que pour accéder au réseau 5G, vous devez être équipé d'un smartphone compatible et vous trouver dans une zone couverte par la 5G.