Forfaits illimités à moins de 5€ : trois offres à ne pas manquer !

Auchan Telecom, une série limitée 5Go à seulement 3.99€

Auchan Telecom propose une série limitée de 5Go pour seulement 3.99€ par mois, et ce, sans condition de durée. Cette offre est disponible sur le réseau de Bouygues Telecom, qui offre une excellente qualité de réseau. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM. Pour la data, ce forfait pas cher comprend donc 5Go de données mobiles en métropole, en UE et DOM.

Reglo Mobile, un nouveau forfait illimité avec 2Go à seulement 4.95€

Reglo Mobile propose un nouveau forfait illimité avec 2Go pour seulement 4.95€ par mois, et cela, sans engagement ni condition de durée. L'opérateur virtuel utilise le réseau de SFR pour offrir une excellente qualité de réseau. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM. Pour les usages Web, vous pourrez consommer jusqu'à 2Go par mois jusqu'en 4G+ en France.

YouPrice, un mini abonnement de téléphone 500Mo à 4.99€

YouPrice propose un mini abonnement de téléphone avec 500Mo de données mobiles pour seulement 4.99€ par mois, sans engagement ni condition de durée. Vous pouvez choisir le réseau entre Orange ou SFR selon votre préférence. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine. Ce forfait mobile vous accompagne aussi lors de vos déplacements en Europe et DOM. Vous profiterez en effet des mêmes avantages qu'en France. Cette offre conviendra parfaitement aux personnes qui n'utilisent pas leur téléphone pour des usages intensifs, mais qui souhaitent tout de même profiter d'un accès Internet mobile.