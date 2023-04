Honor Magic5 Lite : Profitez de 50€ de réduction avant la sortie du Magic5 Pro avec ce coupon !

Il était récemment surnommé "Le nouveau roi du milieu de gamme" par nos soins, et franchement si ce n'est pas le cas, ça y ressemble beaucoup. Le Honor Magic5 Lite est un excellent smartphone pour un budget situé entre 300 et 400€, il profite de nombreuses innovations, d'un design très élégant et d'une belle fiche technique. En ce moment, ce smartphone Honor profite de 50€ de réduction sur le site officiel d'Honor, c'est le meilleur moyen pour l'avoir au prix le plus bas ! Foncez sur cette très bonne offre si ce smartphone est sur votre liste de souhait. Utilisez le code : AMG5L50 pour profiter de la promotion.

Je profite de l'offre à 329€ chez Honor

"Roi du milieu de gamme" Vraiment ? Les atouts du Honor Magic5 Lite

Processeur : Snapdragon 695

: Snapdragon 695 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128Go

: 128Go Écran : AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

: AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Taux de rafraîchissement : 120 Hz

: 120 Hz Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 5 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 5 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Vidéo : Enregistrement 4K à 30 images par seconde

: Enregistrement 4K à 30 images par seconde Batterie : 5100 mAh, charge rapide 40 W

Un design abouti, un très bel écran incurvé, une immense batterie dans un smartphone très fin, une belle prouesse de la part d'Honor qui réalise un excellent smartphone pour un prix très restreint ! La puce Snapdragon 695 n'est pas la plus puissante du marché mais reste performante. Ce smartphone possède surtout une excellente qualité de prise photo et la prouesse d'avoir une batterie immense dans un smartphone très fin, une vraie innovation de la part d'Honor.

Promo Honor: Le Magic5 Lite profite de 50€ de réduction sur le site officiel

Le Honor Magic5 Lite est le dernier smartphone sorti par Honor à l'heure où j'écris ces lignes. Vraiment une question d'heure puisque très prochainement, ce sera le Honor Magic5 Pro qui sera mis en avant sur le site d'Honor. Alors profitez vite de cette promotion d'Honor pour vous emparer de cet excellent milieu de gamme au prix le plus bas du marché ! Et n'oublions pas la surprise promis en début d'article, Honor offre le chargeur "Super charge" pour tout achat d'un Honor Magic5 Lite sur son site ! Mine de rien, c'est toujours une bonne économie.

