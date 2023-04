Samsung Galaxy S20 FE 5G : 60% de réduction et un code promo chez ce marchand, profitez vite de ce prix incroyable !

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est de retour en promotion à un prix tout simplement incroyable. Ce marchand casse complètement son prix et vous fait profiter d'une réduction de 60% ! En plus, profitez d'un code promo aujourd'hui seulement, c'est le moment ou jamais !

Le Samsung Galaxy S20 FE profite d'un prix complètement fou actuellement. Sorti en 2020, ce smartphone Samsung est assez régulièrement en réduction mais aujourd'hui Rakuten casse complètement le prix de ce très bon smartphone et le fait passer à moins de 200€ ! Il est encore présent chez de nombreux marchands au prix de 499€ alors le voir à un prix si bas c'est une réelle très bonne affaire. Mais ce n'est pas tout, en commandant votre smartphone aujourd'hui, profitez d'un code promo de 15€ ! Avec le code RAKUTEN15, le prix de votre smartphone passe à seulement 182€, un prix incroyable pour un smartphone aussi performant, même si il n'est pas le plus récent !

Samsung Galaxy S20 FE: Encore performant en 2023

Écran : 6,5 pouces, AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+

: 6,5 pouces, AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+ Processeur : Exynos 990 (version globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (version USA)

: Exynos 990 (version globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (version USA) RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To

: 128 Go / 256 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To Caméra arrière : Triple capteur : Principal: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel Ultra grand-angle: 12 MP, f/2.2, Téléobjectif: 8 MP, f/2.4

: Triple capteur : Caméra frontale : 32 MP, f/2.2, autofocus

: 32 MP, f/2.2, autofocus Batterie: 4500 mAh, charge rapide 25W, charge sans fil 15W, charge inversée sans fil 4.5W

Une belle fiche technique qui est bien plus imposante que la plupart des smartphones à moins de 200€ sorti récemment. Son grand écran AMOLED est digne d'un rang haut de gamme et est l'un de ses points forts. Sa fluidité, son autonomie et ses capacités photos sont très bonnes surtout pour un smartphone aussi peu cher.

Promo Samsung Galaxy S20 FE : 60% de réduction + 15€ de remise chez Rakuten

Cette promotion incroyable est valable chez Rakuten qui casse complètement le prix du Galaxy S20 FE. Le code promo n'est valable qu'aujourd'hui par contre, alors pour profitez vraiment de son prix le plus bas, n'hésitez pas ! Le marchand proposant ce tarif est noté 4,5/5 sur des centaines d'avis et précise bien que le produit est neuf, seul hic, le délai de livraison qui est potentiellement assez long contrairement à d'autres sites marchands, mais pour un prix si bas, ça vaut le coup d'attendre son smartphone !