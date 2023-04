Un forfait illimité 5Go à 3.99€, ça vous tente ?

Le forfait mobile pas cher qui cartonne chez Auchan Telecom

Depuis quelques jours, Auchan Telecom propose un forfait mobile pas cher avec 5Go de données mobiles à seulement 3,99€ par mois, et ce, sans limitation de durée. Ce volume Web de 5Go par mois vous permettra de consulter vos emails et de naviguer sur vos sites préférées sans contrainte aussi bien en France que lors de vos déplacements en UE et DOM. Cette offre contient aussi de l'illimité pour vos consommations téléphoniques. Vous profiterez en effet des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union Européenne. Si cette offre vous convient, il vous suffit de vous abonner et de payer la carte SIM universelle (triple découpe) à 10 euros à la commande. Celle-ci vous sera expédiée gratuitement sous 72 heures.

Deux autres forfaits mobile en promotion avec plus de gigas !

Auchan Telecom propose également deux autres forfaits mobiles en promotion pour répondre à tous vos besoins en données mobiles. Optez pour le forfait 24/24 + 30Go à 6,99€ par mois ou le forfait ajustable de 70 à 110Go dès 8,99€ par mois, tous les deux sans engagement de durée et utilisables en 4G sur le réseau Bouygues Telecom. Dans les deux cas, vous disposerez des appels, SMS et MMS sans limite que vous soyez en France ou en vacances en Europe ou DOM. Pour les volumes Web, vous pourrez donc consommer 30Go en France avec la formule à 6.99€ et 8Go en UE et DOM tandis que le forfait flexible offre jusqu'à 110Go dans l'hexagone et 18Go en UE et DOM .

Les plus des offres Auchan Telecom