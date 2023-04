Duel des forfaits mobiles illimités à 3,99€ par mois : Auchan Télécom 5 Go contre Le Mini de Youprice

Après une pause de courte durée, la guerre des prix dans les télécoms reprend de plus belle. Cette fois-ci, deux opérateurs virtuels mettent la barre très haut avec des forfaits illimités à 3,99€ par mois, sans limitation de durée ni augmentation de prix après la première année. On vous aide à choisir entre le forfait 5 Go de Auchan Telecom et le forfait Le Mini 3 Go de Youprice !

La nouvelle offre d’Auchan qui cartonne : 5 Go pour moins de 4€ par mois

Pour seulement 3,99€ par mois, Auchan Télécom propose un forfait mobile sans engagement comprenant une enveloppe web de 5 Go et un accès au réseau de Bouygues Telecom.

Le forfait Auchan Télécom comprend également des appels et SMS/MMS illimités en France ainsi que depuis les zones Europe et DOM, ce qui en fait une offre complète et avantageuse.

Et en plus, l'enveloppe web de 5 Go incluse dans ce forfait peut être utilisée en totalité depuis l'Europe et les DOM. Si vous voyagez souvent mais consommez peu de data, ce forfait est idéal !

Le forfait Le Mini de Youprice évolue : 3 Go pour seulement 3,99€ par mois

Décidement, Youprice n’a pas finit de faire parler de nous surprendre. Après une baisse de prix sur l’ensemble de sa gamme, l’opérateur décide de faire évoluer son forfait Le Mini pour s’adapter à la concurrence. Ce dernier agrandit considérablement son offre et propose désormais 3 Go à partir de 3.99€ par mois sur le réseau SFR.

En souscrivant à ce forfait pas cher, vous pourrez bénéficier de nombreux services tels que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine comme depuis les zones Europe et DOM. Lors de vos déplacements dans l’Union européenne, vous pourrez utiliser 500 Mo d'internet prélevés sur votre couverture globale. Et bien sur, ce forfait est sans engagement, avec un prix fixe garanti !

Vous captez mal SFR ? Pour seulement un euro de plus (4,99€ par mois), vous pouvez opter pour le réseau Orange, élu meilleur réseau cellulaire des opérateurs mobile d'après le baromètre nPerf.