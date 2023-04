Un meilleur écran sur le Google Pixel Fold que sur le Samsung Galaxy Z Fold5 ?

Google doit prochainement annoncer l’arrivée sur le marché de son premier téléphone portable pliant, le Google Pixel Fold. Il se dit qu’il pourrait faire l’objet d’une présentation lors de la prochaine conférence Google I/O qui doit se dérouler à partir du 10 mai. Selon The Elec, le Pixel Fold utiliserait un nouveau type d’écran OLED flexible. Celui-ci porterait le nom de M13 et viendrait succéder à l’écran M12 fabriqué par Samsung Display. Le Galaxy Z Fold5 s’en tiendrait au M12, le même écran qui est proposé au sein de l’actuel Galaxy Z Fold4 de Samsung. Cela signifierait que le mobile pliant de Google aurait un avantage sur celui du géant sud-coréen dont la sortie est attendue dans le courant de l’été.

Plus d’informations à venir, lors de la Google I/O

Techniquement, aucune information n’a fuité concernant les caractéristiques de l’écran M13 de Samsung Display, mais nous devrions en savoir plus lors de la conférence Google I/O. The Elec précise que le mobile Google Pixel Fold ne serait pas disponible avant la fin du second semestre de cette année. Or, cela va à l’encontre des précédentes rumeurs qui suggéraient que le mobile pliant de Google serait lancé courant juin, aux côtés du Pixel 7a, dont l’annonce aurait aussi lieu lors de la conférence, à partir du 10 mai.

Selon des fuites antérieures, il semblerait que le Google Pixel Fold soit doté d’un écran AMOLED flexible de 7,6 pouces lorsqu’il est totalement ouvert, affichant une définition de 1840x2208 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Plusieurs visuels de ce à quoi pourrait ressembler le premier mobile pliant de Google ont été publiés sur la toile, mais il n’est jamais fait mention de savoir si la pliure se voit au centre, comme c’est le cas pour le Samsung Galaxy Z Fold4, par exemple, ou pas.