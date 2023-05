iPhone 14 Pro Max : Le prix le plus bas ? C'est chez ce marchand qui le propose à seulement ...

Si vous cherchez le meilleur iPhone au prix le moins cher, ne cherchez plus ailleurs, c'est par ici ! Ce marchand casse complètement le prix de l'iPhone 14 Pro Max et ce, même après la dernière vague de promotion !

L'iPhone 14 Pro Max est l'iPhone le plus puissant jamais réalisé par Apple. Alors que l'iPhone 14 ne propose pas d'évolution majeure, l'iPhone 14 Pro Max semble lui bénéficier de toutes les dernières innovations d'Apple. La Dynamic Island est évidemment un gadget utile, mais cet iPhone propose surtout une fiche technique ultra complète. Écran ultra haut de gamme et super lumineux, la dernière puce A16 Bionic, une autonomie record pour un iPhone, un équipement photo incroyable... Bref, l'iPhone 14 Pro Max est le rêve de tout les Apple addicts. On comprend ! Mais ici, on cherche surtout à réaliser de bonnes économies ! Rakuten propose, l'iPhone 14 Pro Max avec 34% de réduction ! Une promotion incroyable compte tenu de la récence et de la puissance de ce smartphone !

Écran et design

L'iPhone 14 Pro Max est disponible en quatre coloris différents (Noir, Argent, Or et Violet). Il a un poids de 240 g et mesure 160,7 x 77,6 x 7,85 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre la poussière et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. Cet appareil est compatible avec les cartes nano SIM + eSIM. L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone équipé d'un écran OLED Super Retina de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,7 pouces et de 2796 X 1290 px de définition.

Performances et endurance : que nous propose le nouvel Apple ?

Sous le capot, nous retrouvons une puce A16 Bionic. Ce dernier intègre également une puce graphique Apple GPU. Côté RAM, ce SoC repose sur 6 Go. Du point de vue du réseau et de la connectivité, le mobile possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil utilise la version iOS 16. Sa batterie d'une capacité de 4 323 mAh se recharge avec une charge rapide de 20 W ou la charge sans fil.

Quatre objectifs photo pour cet iPhone 14 Pro Max

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : l'iPhone 14 Pro Max embarque quatre objectifs, trois à l'arrière et un à l'avant pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.78. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière a une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.8. L'objectif frontal se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution. L'iPhone 14 Pro Max vous permettra aussi d'enregistrer des vidéos en 4K@60 IPS.