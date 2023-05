Les 3 meilleurs forfaits pas chers pour surfer sur le réseau Orange sont là avec SOSH by Orange, YouPrice et Lebara !

Lebara, 20 Go un forfait mobile pour ceux qui aiment communiquer en faisant des économies

Lebara propose actuellement sa nouvelle formule 20 Go pour la métropole. À seulement 5,99 € par mois, il s’agit d’un forfait pas cher avec un très bon rapport qualité prix ! Cette formule est une bonne façon d’accéder à des services orientés vers la communication tout en ayant de quoi utiliser vos applications préférées tout au long du mois. Cette souscription vous donne accès à des appels et SMS illimités en France métropolitaine, et bien sûr, cela sur le réseau de Orange, le réseau numéro 1 en France. Mais ce n’est pas tout car avec Lebara, la carte SIM est gratuite avec 1 Go offert le 1er mois de votre abonnement ! Et ce n’est toujours pas tout car ce forfait est sans engagement, vous pouvez donc essayer ce forfait et le résilier à tout moment, une façon simple pour gagner en liberté.

Un max de data avec le forfait pas cher 130 Go de Sosh !

Si vous souhaitez un forfait sans engagement à petit prix avec plus de gigas pour utiliser un maximum vos applications, regarder des vidéos et écouter de la musique en streaming, alors Sosh à ce qu’il vous faut avec ses 130 Go pour 15,99 € par mois. Ce volume de données mobiles est disponible en métropole et vous avez également accès à 20 Go depuis l’Union européenne et les DOM. Ce forfait Sosh est également illimité pour vous permettre des appels, SMS et MMS sans compter lorsque vous êtes en en France, que ce soit en métropole et dans les DOM, mais aussi en UE. Et la formule Sosh est pleine davantage puisque vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel et utiliser une carte SIM ou eSIM, une très bonne façon pour ce forfait à gros volume de s’adapter à tous les smartphones !

YouPrice, un forfait ajustable pour gérer au mieux son budjet !

Pour un forfait avec moins de gigas, YouPrice propose son forfait ajustable pas cher à partir de 80 Go pour 9,99 € par mois. De par sa nature flexible, ce forfait varie selon votre utilisation de l'enveloppe web globale dont vous disposez. Entre 0 Go 80 Go de données utilisées, vous payez donc 9.99€ par mois ; entre 80 et 90 Go,12.99€/mois et entre 90 et 100 Go 14,99 €. Avec lui, vous acquérez en France métropolitaine des appels SMS et MMS illimités, ainsi qu'un transfert d’appels vers la messagerie, une fonction très pratique. Quand vous êtes dans l’UE ou les DOM vous avez également 16 Go par mois avec des appels et SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Mais ce n’est pas tout, avec YouPrice, vous pouvez souscrire à plusieurs options gratuites comme des appels et SMS Wifi et des appels 4G.