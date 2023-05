Xiaomi POCO F4 : Après la sortie du POCO F5, il est au prix le plus bas chez ce marchand, profitez-en !

Le POCO F4 est un milieu de gamme sorti en 2022 par la branche POCO de Xiaomi. POCO réalise des smartphones puissants à des prix défiants toute concurrence et le F4 ne fait pas exception. Sorti au prix de 399€ en Juin 2022, le POCO F4 bénéficie d'une très bonne fiche technique pour son prix : écran AMOLED de grande qualité, puce puissante, équipement photo très correct et une bonne autonomie avec recharge rapide. En ce moment, ce très bon smartphone est à seulement 325€ chez Rakuten, un très bon prix pour ce smartphone puissant et qui est l'un des meilleurs rapport qualité-prix pour un smartphone à moins de 350€. Le POCO F4 reste un excellent choix même après la sortie du POCO F5 qui est 100€ plus cher actuellement, profitez vite de cette offre avant que les stocks soient écoulés !

Xiaomi POCO F4 : Un choix intéressant malgré la sortie de son remplaçant

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 870

: Qualcomm Snapdragon 870 RAM : 6 Go ou 8 Go

: 6 Go ou 8 Go Stockage : 128 Go ou 256 Go, non extensible

: 128 Go ou 256 Go, non extensible Caméra arrière : Triple caméra - 60 MP (principal), 8 MP (ultra grand-angle), 2 MP (macro)

: Triple caméra - 60 MP (principal), 8 MP (ultra grand-angle), 2 MP (macro) Caméra avant : 20 MP

: 20 MP Batterie : 4500 mAh, recharge rapide 67W

Le POCO F4 bénéficie d'une fiche technique très complète pour un smartphone aussi peu cher. Son superbe écran AMOLED et sa puissance sont ses principaux atouts. Ses photos restent correctes et son autonomie l'est également. C'est un bon smartphone qui est taillé pour la performance et conviendra parfaitement à tous. Pour comparer avec le POCO F5 qui vient se sortir à 429€, les deux smartphones possèdent le même écran et les mêmes capteurs photos (sauf à l'avant). Le F5 reste plus puissant et bénéficie d'une meilleure batterie, est-ce que cela vaut 100€ de plus ? A vous de voir !

Promo Xiaomi POCO F4 : Au prix le plus bas chez Rakuten

Le POCO F4 n'a pas bénéficié de très bonnes réductions depuis sa sortie car c'est déjà un smartphone pas cher compte tenu des performances qu'il offre. Sorti au prix de 399€, le trouver à 325,99€ est un très bon prix ! Alors profitez vite de cette offre pour vous emparer du POCO F4, un excellent rapport qualité-prix !